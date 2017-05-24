HakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 30 kiÅŸiyle ilgili flaÅŸ geliÅŸme

FETÃ–'ye yÃ¶nelik Konya merkez olmak Ã¼zere 27 ilde dÃ¼zenlenen operasyon kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 115 kiÅŸiden 30'u yakalandÄ±

Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, örgüt faaliyetlerine iÅŸtirak edenlerle ilgili soruÅŸturmada 115 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. Bunun üzerine Konya Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekipleri, Konya merkezli 27 ilde belirlenen adreslere çok sayÄ±da polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün Türk SilahlÄ± Kuvvetleri içerisindeki rütbeli askerlerle görüÅŸen "mahrem asker abileri" olarak bilinen ÅŸüphelilerden 30 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Öte yandan, emniyet birimleri mahrem asker abi yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n ÅŸemasÄ±nÄ± da çÄ±kardÄ±. Örgütün Konya 3. Ana Jet Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki askerlerden sorumlu abisinin örgüt içerisinde "müdür" diye tabir edilen öÄŸretmen F.A.G. olduÄŸu ve kendisine baÄŸlÄ± müdür yardÄ±mcÄ±larÄ± olduÄŸu, F.A.G.'nin üs komutanÄ± yetkisinde olduÄŸu belirtildi. Müdür yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n altÄ±nda da askeri personelden sorumlu "asker abisi" ya da "öÄŸretmen" denilen kiÅŸilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Konya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen ÅŸüpheliler, ifadeleri alÄ±nmak üzere emniyete götürüldü. HaklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunanlardan 22'sinin baÅŸka illerde yürütülen soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda tutuklu olduklarÄ± bildirildi. DiÄŸer ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar sürdürülüyor.