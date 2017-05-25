TÃ¼rk Telekom Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°stanbul'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda TÃ¼rk Telekom firmasÄ±nda geÃ§miÅŸ zamanlarda Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ veya hala Ã§alÄ±ÅŸmakta olan 10 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±nÄ±n (FETÖ/PDY) deÅŸifre edilmesine yönelik çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Örgüt üyesi olduÄŸu ve örgüt adÄ±na faaliyet yürüttüÄŸü deÄŸerlendirilen, haklarÄ±nda gizli tanÄ±k beyanlarÄ± olan ve yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar neticesinde örgütün finansman kaynaÄŸÄ± olarak bilinen Bank Asya'ya örgüt liderinin talimatÄ±yla yüklü miktarlarda para yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Türk Telekom firmasÄ±nda çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve halen çalÄ±ÅŸmakta olan Ä°stanbul'daki 19 kiÅŸinin yakalanmasÄ± için eÅŸ zamanlÄ± operasyon gerçekleÅŸtirildi.

Operasyon kapsamÄ±nda E.Ö, E.A, M.I, E.A, M.Z.M, M.G.K, M.A, Ö.D, A.K, ve S.E. soruÅŸturma savcÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.