Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/05/2017 10:31

Meslekten ihraÃ§ edilen 14 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±nda

fetÃ¶ operasyonu

FETÃ–'ye yÃ¶nelik Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Soma Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n FETÖ/PDY'nin ilçedeki yapÄ±lanmasÄ±na yönelik yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri bazÄ± adreslere operasyon düzenledi.Operasyonda, OHAL kapsamÄ±ndaki Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve açÄ±ÄŸa alÄ±nanlarÄ±n da bulunduÄŸu 14 öÄŸretmen gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.ZanlÄ±lar, saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan emniyete götürüldü.

 
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