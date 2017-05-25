Meslekten ihraÃ§ edilen 14 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±nda

FETÃ–'ye yÃ¶nelik Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Soma Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n FETÖ/PDY'nin ilçedeki yapÄ±lanmasÄ±na yönelik yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri bazÄ± adreslere operasyon düzenledi.Operasyonda, OHAL kapsamÄ±ndaki Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve açÄ±ÄŸa alÄ±nanlarÄ±n da bulunduÄŸu 14 öÄŸretmen gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.ZanlÄ±lar, saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan emniyete götürüldü.