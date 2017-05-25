TEM otoyolunda feci kaza Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

TEM Otoyolu DÃ¼zce kesiminde meydana gelen trafik kazasÄ±nda otomobil ile tÄ±r Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza sonucunda 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 1 kiÅŸi yaralandÄ±

TEM otoyolu Düzce kesimi GümüÅŸova-YeÅŸilyayla mevkisinde seyreden tÄ±r ÅŸoförü Hasan Bilen, aracÄ±nÄ±n arÄ±zalanmasÄ± üzerine emniyet ÅŸeridinde durdu.Bilen, araçtan inip arka tÄ±rÄ±n kÄ±smÄ±na geçtiÄŸi sÄ±rada Okan YÄ±lmaz Åžentürk yönetimindeki 33 CVA 85 otomobil, önce ÅŸoföre, daha sonra da tÄ±ra ve bariyerlere çarparak yol kenarÄ±na savruldu.

ÇarpmanÄ±n etkisiyle yolda metrelerce sürüklenen tÄ±r ÅŸoförü Bilen ile sürücü Åžentürk ve yanÄ±ndaki Bider Duman olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Kazada yaralanan Behsat DoÄŸan ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Hendek Devlet Hastanesinde müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±nda alÄ±nan Fatih YÄ±ldÄ±z'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun da ciddiyetini koruduÄŸu öÄŸrenildi.