Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/05/2017 10:34

TEM otoyolunda feci kaza Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

tem otoyolu

TEM Otoyolu DÃ¼zce kesiminde meydana gelen trafik kazasÄ±nda otomobil ile tÄ±r Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza sonucunda 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 1 kiÅŸi yaralandÄ±

TEM otoyolu Düzce kesimi GümüÅŸova-YeÅŸilyayla mevkisinde seyreden tÄ±r ÅŸoförü Hasan Bilen, aracÄ±nÄ±n arÄ±zalanmasÄ± üzerine emniyet ÅŸeridinde durdu.Bilen, araçtan inip arka tÄ±rÄ±n kÄ±smÄ±na geçtiÄŸi sÄ±rada Okan YÄ±lmaz Åžentürk yönetimindeki 33 CVA 85 otomobil, önce ÅŸoföre, daha sonra da tÄ±ra ve bariyerlere çarparak yol kenarÄ±na savruldu.

ÇarpmanÄ±n etkisiyle yolda metrelerce sürüklenen tÄ±r ÅŸoförü Bilen ile sürücü Åžentürk ve yanÄ±ndaki Bider Duman olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. 

Kazada yaralanan Behsat DoÄŸan ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Hendek Devlet Hastanesinde müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±nda alÄ±nan Fatih YÄ±ldÄ±z'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun da ciddiyetini koruduÄŸu öÄŸrenildi. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
fetÃ¶ operasyonu

Meslekten ihraÃ§ edilen 14 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±nda

FETÃ–'ye yÃ¶nelik Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

fetÃ¶ operasyonu

TÃ¼rk Telekom Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°stanbul'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda TÃ¼rk Telekom firmasÄ±nda geÃ§miÅŸ zamanlarda Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ veya hala Ã§alÄ±ÅŸmakta olan 10 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

ElazÄ±ÄŸ FÄ±rat Ãœniversitesi hastanesi

ElazÄ±ÄŸ Ãœniversitesi Hastanesinde hareketli saatler baÅŸhekime saldÄ±rdÄ±lar

ElazÄ±ÄŸ FÄ±rat Ãœniversitesi Hastanesi BaÅŸhekimine yÃ¶nelik silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rgan olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti