Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/05/2017 10:41

Ramazan ayÄ± baÅŸlÄ±yor ilk sahur ve ilk iftar ne zaman

oruÃ§ tutma

Ramazan ayÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±na Ã§ok az kaldÄ±. Peki Ä°lk sahur ve ilk iftar ne zaman yapÄ±lacak? Ä°lk oruÃ§ hangi gÃ¼n tutulacak? TÃ¼m bilgiler haberimizde

Ramazan ayÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±na az zaman kala herkes ilk orucun ne zaman tutulacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor. Ramazan ayÄ± ne zaman baÅŸlayacak sorusuna cevap arayan vatandaÅŸlar, iftar ve sahur vakitlerini de merak ediyorlar. Peki Ramazan bu yÄ±l ne zaman, hangi gün baÅŸlayacak? Ä°ÅŸte bu sorularÄ±n cevabÄ±:

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 2017 Dini takvimine göre bu yÄ±l üç aylar 29 Mart 2017'de baÅŸladÄ±, Ramazan ayÄ± 26 MayÄ±s akÅŸamÄ± ilk teravih namazÄ± ile baÅŸlamÄ±ÅŸ olacak. AynÄ± gece sahur için kalkÄ±lacak ve niyetler edilecek. Ä°lk oruç ise 27 MayÄ±s 2017'de açÄ±lacak.Üç gün sürecek Ramazan BayramÄ±'nÄ±n ilk günü 25 Haziran Pazar gününe denk gelecek. Bu ÅŸekilde vatandaÅŸlar, Cuma akÅŸamÄ± mesai bitimiyle birlikte çÄ±kacaklarÄ± tatillerini, 4 gün olarak gerçekleÅŸtirebilecek.

- 24 Haziran 2017- Cumartesi Günü | Arefe
- 25 Haziran 2017– Pazar Günü| Ramazan BayramÄ± 1. Gün
- 26 Haziran 2017- Pazartesi Günü | Ramazan BayramÄ± 2. Gün
- 27 Haziran 2017 - SalÄ± Günü | Ramazan BayramÄ± 3. Gün
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