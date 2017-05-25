TÃ¼rkiye'ye kaÃ§ak sokulan lÃ¼ks araÃ§lara el konuldu

Ankara merkezli operasyonda yurda kaÃ§ak sokulduÄŸu ve bazÄ± kiÅŸilere satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kaÃ§ak otomobillere el konuldu

Emniyet güçleri tarafÄ±ndan çok sayÄ±da ilde eÅŸ zamanlÄ± olarak düzenlenen Ankara merkezli operasyonla, ülkeye kaçak yollarla sokulup 33 kiÅŸiye satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen lüks araçlara el konuldu. Olayla ilgili 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye göre, Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir, Antalya ve ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu çok sayÄ±da ilde düzenlenen operasyonlarla, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan yasal olmayan yollarla ülkeye sokularak 33 kiÅŸiye satÄ±lan lüks otomobillere el konuldu.Lüks araçlarÄ±n ülkeye sokulmasÄ± ve satÄ±lmasÄ±na aracÄ±lÄ±k eden bir oto galerisine, Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k SuçlarÄ±yla Mücadele Åžubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.Operasyonda galeri sahibi ve yöneticisi olduÄŸu öÄŸrenilen 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.