Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/05/2017 11:37

ÅžÄ±rnak'ta ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Ã¶zel harekat polisi iÃ§in son gÃ¶rev

ÅŸÄ±rnak haberleri

ÅžÄ±rnak'ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ve terÃ¶ristler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma sonucu ÅŸehit olan Ã¶zel harekat polisi Mesut YÄ±lmaz'Ä±n cenazesi memleketine uÄŸurlandÄ±

BeytüÅŸÅŸebap ilçesi Kato DaÄŸÄ± bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasÄ±nda dün yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit düÅŸen özel harekat polisi Mesut YÄ±lmaz (25) için uÄŸurlama töreni düzenlendi. 23'üncü Jandarma SÄ±nÄ±r Tümen KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda düzenlenen törene, Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali ArÄ±kan, Belediye BaÅŸkan Vekili Turan BedirhanoÄŸlu, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mehmet Patlak, 23'üncü Jandarma SÄ±nÄ±r Tümen KomutanÄ± Tümgeneral AydoÄŸan AydÄ±n, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileri, YÄ±lmaz'Ä±n ÅŸehit olduÄŸu saldÄ±rÄ±da yaralanan silah arkadaÅŸlarÄ± ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. Tören, ÅŸehidin Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± naaÅŸÄ±nÄ±n alana getirilmesiyle baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada, ÅŸehitle aynÄ± çatÄ±ÅŸmada yaralanan polis memurlarÄ± Y.Åž. ve Z.Y.C.'nin tekerlekli sandalye ile katÄ±ldÄ±klarÄ± törende gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±klarÄ± görüldü. Tören, ÅŸehit için dualarÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sona erdi.

Åžehidin naaÅŸÄ±, helikopterle götürüldüÄŸü Åžerafettin Elçi HavalimanÄ±ndan, defnedilmek için memleketi Samsun'a gönderildi. Åžehidi bir an bile yalnÄ±z bÄ±rakmak istemeyen yaralÄ± silah arkadaÅŸlarÄ± da, tekerlekli sandalyeyle helikoptere binerek, naaÅŸa eÅŸlik etti.

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