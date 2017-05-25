Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/05/2017 16:30

Van ve Hakkari'den acÄ± haber 4 asker 1 korucu ÅŸehit

ÅŸehit haberleri

Van'Ä±n Ã‡aldÄ±ran ve Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik sÃ¼ren operasyonda 4 asker ve 1 gÃ¼venlik korucusu ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼

TSK'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Van'Ä±n ÇaldÄ±ran ilçesinde Gülizar mahallesi kÄ±rsalÄ±nda bölücü terör örgütü mensuplarÄ± tarafÄ±ndan karayolunun kesilerek üç TIR'Ä±n yakÄ±lmasÄ± olayÄ± sonrasÄ± bölgede arama-tarama faaliyetleri icra eden güvenlik güçleri ve teröristler arasÄ±nda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada üç asker ve bir güvenlik korucusu ÅŸehit olurken bir kötü haber de Hakkari'den geldi.  Hakkari'nin Åžemdinli ilçesi 34’üncü Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± unsurlarÄ±nca icra edilen operasyon esnasÄ±nda teröristler ile çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada da bir asker ÅŸehit oldu. Ä°ki bölgede de devam eden operasyonlarda 9 terörist öldürüldü.

 
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