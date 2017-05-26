Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/05/2017 08:48

Ä°stanbul'da Ã§ok sayÄ±da adrese polis baskÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±lar var

istanbul operasyon

Ä°stanbul'un bazÄ± ilÃ§elerinde uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, özel harekat polisleri, polis köpeÄŸi, itfaiye, helikopter ve drone desteÄŸiyle Fatih ilçesi KumkapÄ± Mahallesi merkezli 11 ilçede operasyon gerçekleÅŸtirdi.Ekiplerin 7 aylÄ±k takibinin ardÄ±ndan "torbacÄ±" tabir edilen uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yönelik 50 adreste 56 kiÅŸiye yönelik operasyonda, önceden belirlenen yerlerde detaylÄ± arama yapÄ±ldÄ±.Operasyon kapsamÄ±nda özel harekat polislerince binalarÄ±n kapÄ±larÄ± koçbaÅŸÄ± yardÄ±mÄ±yla kÄ±rÄ±ldÄ±. BinalarÄ±n çatÄ±sÄ±ndan kaçmaya çalÄ±ÅŸan ÅŸüpheliler de itfaiye araçlarÄ±nÄ±n yangÄ±n merdivenleriyle tespit edilerek yakalandÄ±.Çok sayÄ±da ÅŸüphelinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± operasyonda, çeÅŸitli tür ve miktarlarda uyuÅŸturucu ile silahlarÄ±n ele geçirildiÄŸi öÄŸrenildi.

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