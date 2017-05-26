Enes Kanter hakkÄ±nda terÃ¶r suÃ§lamasÄ±yla soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yormuÅŸ

FETÃ– elebaÅŸÄ± ile yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±nan Enes Kanter hakkÄ±nda 'silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak' suÃ§lamasÄ±yla soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yormuÅŸ

Sabah gazetesinin haberine göre Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± vekili Ä°smail Uçar'Ä±n koordinesinde savcÄ± Can Tuncay tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Kanter hakkÄ±nda tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ± talep edildi.SavcÄ±lÄ±k talep yazÄ±sÄ±nÄ± Ä°stanbul 4. Sulh Ceza HâkimliÄŸi'ne gönderdi. Hâkimlik de Kanter hakkÄ±nda tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±na hükmetti.

4. Sulh Ceza HâkimliÄŸi kararÄ±nda, dosyadaki delil ve bilgiler yer aldÄ±. Enes Kanter'in FETÖ'nün kriptolu mesajlaÅŸma programÄ± ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu, sosyal medya hesaplarÄ±nda da terör örgütünü öven paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.Kanter'in tüm çaÄŸrÄ±lara raÄŸmen ifade vermeye gelmediÄŸi, kaçak durumda olduÄŸu ve görüldüÄŸü yerde yakalanmasÄ± vurgulandÄ±.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBÄ°

SavcÄ±lÄ±k ayrÄ±ca Kanter hakkÄ±nda INTERPOL'den kÄ±rmÄ±zÄ± bültenle arama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ± için Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÅŸvurdu ve dosyayÄ± bakanlÄ±ÄŸa gönderdi. GeçtiÄŸimiz günlerde Türk pasaportu iptal edilen Kanter'in, Romanya polisi tarafÄ±ndan pasaport kontrolünden geçirilmeyerek ülkeye alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± gündeme gelmiÅŸti.