Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/05/2017 09:05

TÃ¼rk Telekom'da Ã§alÄ±ÅŸan hiÃ§ kimse gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmamÄ±ÅŸ

TÃ¼rk Telekom

DÃ¼n Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re FETÃ– operasyonu kapsamÄ±nda TÃ¼rk Telekom Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼rk TelekomÃ¼nikasyon AÅž bu haberlerin gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

Türk Telekomünikasyon AÅž'den yapÄ±lan açÄ±klamada, bugün Ä°stanbul'da gerçekleÅŸtirilen FETÖ operasyonu kapsamÄ±nda, "Ä°stanbul'da terör operasyonu" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla servis edilen haberde; kurumu konu eden bazÄ± hususlarÄ±n açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi. 

AçÄ±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"Öncelikle önemle belirtmek isteriz ki, söz konusu 'FETÖ' operasyonu kapsamÄ±nda ÅŸu ana kadar Türk Telekom'da çalÄ±ÅŸmakta olan hiç kimse gözaltÄ±na alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca yine altÄ±nÄ± çizerek ifade etmek isteriz ki, Türk Telekom Genel MüdürlüÄŸü ya da herhangi bir ofisinde bir gözaltÄ± iÅŸlemi ya da operasyon gerçekleÅŸtirilmemiÅŸtir. Türk Telekom, Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarÄ± çerçevesinde terör örgütlerine karÅŸÄ± bugüne kadar gerekli mücadeleyi göstermiÅŸ bundan sonra da aynÄ± mücadeleyi kararlÄ±lÄ±kla göstermeye devam edecektir. Türkiye'nin en köklü kurumlardan olan ve ülkemizin göz bebeÄŸi niteliÄŸindeki ÅŸirketimiz adÄ±na oluÅŸabilecek yanlÄ±ÅŸ bir algÄ±nÄ±n önüne geçmek ve kamuoyunu doÄŸru bilgilendirmek adÄ±na saygÄ±yla bildiririz."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Enes Kanter

Enes Kanter hakkÄ±nda terÃ¶r suÃ§lamasÄ±yla soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yormuÅŸ

FETÃ– elebaÅŸÄ± ile yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±nan Enes Kanter hakkÄ±nda 'silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak' suÃ§lamasÄ±yla soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yormuÅŸ

istanbul operasyon

Ä°stanbul'da Ã§ok sayÄ±da adrese polis baskÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±lar var

Ä°stanbul'un bazÄ± ilÃ§elerinde uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

deprem haberleri

Antalya'da gece yarÄ±sÄ± korkutan deprem

AFAD tarafÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re Antalya'nÄ±n KaÅŸ ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,3 ÅŸiddetinde deprem meydana geldi