Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/05/2017 12:28

Ankara ValiliÄŸinden flaÅŸ karar

ankara

Ankara ValiliÄŸince alÄ±nan karara gÃ¶re gÃ¼neÅŸ battÄ±ktan sonra yapÄ±lan ÅŸarkÄ±lÄ± tÃ¼rkÃ¼lÃ¼ protestolar yasaklandÄ±

Ankara ValiliÄŸi, il genelinde baÅŸlayan toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir duyuru yayÄ±nladÄ±.Duyuruda, "Ankara ili genelinde cadde ve sokaklarda güneÅŸ battÄ±ktan sonra gece geç saatlere kadar ateÅŸ yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yüksek sesle çevreyi rahatsÄ±z edici ÅŸekilde ÅŸarkÄ±, türkü, marÅŸ vb. sloganlar atÄ±larak eylem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görülmektedir" denildi. Bu durumun, vatandaÅŸlarÄ± tedirgin ettiÄŸi, kamu düzeni ve güvenliÄŸini bozduÄŸu belirtilen açÄ±klamada ÅŸu noktalara dikkat çekildi:

BOMBALI SALDIRI RÄ°SKÄ°NÄ° ARTIRIYOR

"Terör örgütlerinin eylem yapan topluluklara yönelik bombalÄ± saldÄ±rÄ± yapma riskini artÄ±rmakta ve güvenlik güçlerinin bu olaylara müdahalesini zorlaÅŸtÄ±rmaktadÄ±r.Bu sebeple; ilimiz genelindeki cadde ve sokaklarda güneÅŸin batÄ±mÄ±ndan sonra ateÅŸ yakmak suretiyle eylem yapÄ±lmasÄ±, yüksek sesle çevreyi rahatsÄ±z edici ÅŸekilde ÅŸarkÄ±, türkü, marÅŸ vb. sloganlar atmak suretiyle toplantÄ±, basÄ±n açÄ±klamasÄ± vb. her ne suretle olursa olsun eylem yapÄ±lmasÄ±, 2911 sayÄ±lÄ± ToplantÄ± ve Gösteri YürüyüÅŸleri Kanunu’nun 17. maddesi, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 2935 sayÄ±lÄ± OlaÄŸanüstü Hal Kanunu’nun 11/m maddesi hükümleri kapsamÄ±nda yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r.

YukarÄ±da belirtilen yasaklara uymayanlar hakkÄ±nda; fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadÄ±ÄŸÄ± takdirde, 2911 SayÄ±lÄ± ToplantÄ± ve Gösteri YürüyüÅŸleri Kanunu’nun 17. ile 28. maddeleri, 2935 sayÄ±lÄ± OlaÄŸanüstü Hal Kanunu’nun 11/m ile 25/b maddeleri, 5442 SayÄ±lÄ± Ä°l Ä°dare Kanunu’nun 11/C ile 66. madde hükümleri, 5326 SayÄ±lÄ± Kabahatler Kanunu ve 5237 SayÄ±lÄ± Türk Ceza Kanunu gereÄŸince yasal iÅŸlem yapÄ±lacaktÄ±r."

Kaynak: Hürriyet

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