Ã‡ukurca'dan acÄ± haber 1 asker ÅŸehit oldu

Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde terÃ¶ristlerin tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi. Olay sonucunda 1 asker ÅŸehit olurken 2 asker yaralandÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, ilçenin kÄ±rsalÄ±ndaki AvuÅŸ Tepe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda teröristlerce araziye tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak etti.Patlamada, 2. Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda görevli bir asker ÅŸehit oldu, iki asker yaralandÄ±.YaralÄ± askerler, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Bölgede operasyonlar sürüyor.

Åžehit Uzman ÇavuÅŸ Peker'in babaevine acÄ± haber ulaÅŸtÄ±

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu ÅŸehit düÅŸen Uzman ÇavuÅŸ Gökhan Peker’in Yozgat’taki babaevine acÄ± haber ulaÅŸtÄ±. Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžükrü ÇakÄ±r, Ä°l Jandarma Alay KomutanÄ± Albay Selçuk YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸehidin Åžeyh Osman Mahallesi'ndeki babaevine gelerek, acÄ± haberi verdi.

Åžehidin babasÄ± YetiÅŸ Peker, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, oÄŸlu ile iki gün önce telefon görüÅŸmesi yaptÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Ä°kizi de Hakkari'de Uzman ÇavuÅŸ

OÄŸlunu en son iki ay önce izne geldiÄŸinde gördüÄŸünü anlatan Peker, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

"Ä°zinden döndükten sonra 45 gün daÄŸa çÄ±ktÄ±lar. DaÄŸdan ineli bir hafta olmuÅŸtu. Telefonda, 'Baba merak etme, telefon çekmez, beni merak etmeyin, iki günlüÄŸüne çÄ±kÄ±yorum.' dedi. 'Ä°yi oÄŸlum, yolun açÄ±k olsun, Allah esirgesin.' dedim. Gitti. 2 günlükten sonra tekrar 1 aylÄ±k daha varmÄ±ÅŸ, Ramazandan sonra izne geleceklerdi. Bunun bir de ikizi (Ertan) var, Hakkari merkezde o da uzman."

"Vatan için canÄ±mÄ±z feda olsun"

Peker, olayÄ± sabah öÄŸrendiklerini dile getirerek, ÅŸöyle devam etti:

"Komutanlar geldiler, yataktayken haber verdiler. Üzüldük. Bu vatan bizim, yapacak bir ÅŸeyimiz yok. Vatan için canÄ±mÄ±z feda olsun. Ben 65 yaÅŸÄ±ndayÄ±m, ben de giderim. Bizim buradan baÅŸka, Türkiye'den baÅŸka gidecek yerimiz yok. Gözlerine, dizlerine dursun. Bu ülkenin ekmeÄŸini yiyip, suyunu içiyorlar. Allah belalarÄ±nÄ± versin. Daha 2 senelik evli, ben eÅŸine ne diyeyim? Yapacak bir ÅŸey yok, Allah rahmet eylesin. Bu ülke bizim, bu vatan bizim. GideceÄŸiz, çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z, çabalayacaÄŸÄ±z bu ülkeyi ayakta tutmak için. Ä°çim yanÄ±yor."