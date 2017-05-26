Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/05/2017 20:16

Aktivist ve sanatÃ§Ä± Canan Åženol'dan dÃ¼n akÅŸamdan beri haber alÄ±namÄ±yor

Canan Åženol

SanatÃ§Ä± Canan Åženol dÃ¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sergi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±ndan sonra 21:20 civarÄ±nda TeÅŸvikiye House Cafe'den ayÄ±lÄ±rken gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ ve kendisinden dÃ¼n akÅŸamdan bu yana haber alÄ±namÄ±yor

ArkadaÅŸÄ± Murat Ergin'in Facebook üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Canan Åženol'un en son 25 MayÄ±s akÅŸam saat 21:20 civarÄ±ndaTeÅŸvikiye House Cafe'den ayrÄ±lÄ±rken görüldüÄŸünü söyledi.Üzerinde lacivert sade bir tiÅŸört, lacivert çiçek desenli bir pantolon olduÄŸu belirtilen Åženol'un yanÄ±nda bir de küçük kÄ±rmÄ±zÄ± deri çantasÄ± vardÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
hava durumu

Ramazan ayÄ±nda yurt genelinde hava durumu nasÄ±l olacak

Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re Ramazan ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda hava sÄ±caklÄ±klarÄ± dÃ¼ÅŸecek ancak ikinci haftasÄ±ndan itibaren sÄ±caklÄ±klar yÃ¼kseliyor

Ã§ukurca ÅŸehit haberleri

Ã‡ukurca'dan acÄ± haber 1 asker ÅŸehit oldu

Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde terÃ¶ristlerin tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi. Olay sonucunda 1 asker ÅŸehit olurken 2 asker yaralandÄ±

ankara

Ankara ValiliÄŸinden flaÅŸ karar

Ankara ValiliÄŸince alÄ±nan karara gÃ¶re gÃ¼neÅŸ battÄ±ktan sonra yapÄ±lan ÅŸarkÄ±lÄ± tÃ¼rkÃ¼lÃ¼ protestolar yasaklandÄ±