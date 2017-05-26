Aktivist ve sanatÃ§Ä± Canan Åženol'dan dÃ¼n akÅŸamdan beri haber alÄ±namÄ±yor

SanatÃ§Ä± Canan Åženol dÃ¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sergi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±ndan sonra 21:20 civarÄ±nda TeÅŸvikiye House Cafe'den ayÄ±lÄ±rken gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ ve kendisinden dÃ¼n akÅŸamdan bu yana haber alÄ±namÄ±yor

ArkadaÅŸÄ± Murat Ergin'in Facebook üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Canan Åženol'un en son 25 MayÄ±s akÅŸam saat 21:20 civarÄ±ndaTeÅŸvikiye House Cafe'den ayrÄ±lÄ±rken görüldüÄŸünü söyledi.Üzerinde lacivert sade bir tiÅŸört, lacivert çiçek desenli bir pantolon olduÄŸu belirtilen Åženol'un yanÄ±nda bir de küçük kÄ±rmÄ±zÄ± deri çantasÄ± vardÄ±.