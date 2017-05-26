Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/05/2017 20:21

Ramazan ayÄ±nda yurt genelinde hava durumu nasÄ±l olacak

hava durumu

Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re Ramazan ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda hava sÄ±caklÄ±klarÄ± dÃ¼ÅŸecek ancak ikinci haftasÄ±ndan itibaren sÄ±caklÄ±klar yÃ¼kseliyor

Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Bakan EroÄŸlu, özellikle Ramazan’Ä±n ilk haftasÄ±na iliÅŸkin meteorolojik tahminleri ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla açÄ±kladÄ±.Ramazan ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ± boyunca yurdun büyük bir bölümünde serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkili olacaÄŸÄ±nÄ± belirten EroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin etkisine giren yurdumuzda, hafta sonu yurdun büyük bölümünde görülecek yaÄŸÄ±ÅŸlarla birlikte hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n tekrar azalacaÄŸÄ± ve mevsim normallerinin altÄ±na düÅŸeceÄŸi tahmin ediliyor. Serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n Ramazan ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ± boyunca yurdun büyük bir bölümünde etkili olacaÄŸÄ±, saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarla birlikte hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n Türkiye genelinde mevsim normallerinin 2 - 5 derece altÄ±nda seyredeceÄŸi öngörülüyor. Önümüzdeki hafta sonu yurdumuzda serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisini kaybedeceÄŸi, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n kesileceÄŸi, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ±, önce mevsim normalleri civarÄ±na ardÄ±ndan yükselmeye devam ederek Ramazan ayÄ±nÄ±n 2. haftasÄ± ortalarÄ±nda mevsim normallerinin üzerine çÄ±kacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Uzun vadeli aylÄ±k tahminlere göre; mevsim normalleri üzerine çÄ±kan hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n Ramazan ayÄ±nÄ±n 2. yarÄ±sÄ±nda da yurdumuz genelinde etkili olmaya devam edeceÄŸi tahmin ediliyor"

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