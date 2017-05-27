Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/05/2017 08:54

TerÃ¶ristler askerlere sahurluk gÃ¶tÃ¼ren sivilleri hedef aldÄ±

batman haberleri

Batman'da terÃ¶ristler GÃ¼mÃ¼ÅŸÃ¶rgÃ¼ Jandarma Karakolu'ndaki askerlere sahurluk yiyecek gÃ¶tÃ¼ren sivil vatandaÅŸlarÄ± hedef aldÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, Batman'Ä±n Kozluk ilçesinde PKK'lÄ± teröristlerce yola tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettirilmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden Ä°dris Yüksel (36) ve aÄŸÄ±r yaralanan Ä°lyas ÇetinbaÅŸ'Ä±n (45) GümüÅŸörgü Jandarma Karakolu'ndaki askerlere sahurluk börek ve poÄŸaça götürdükleri ve dönüÅŸ yolunda olduklarÄ± öÄŸrenildi.Karakola sahur için börek ve poÄŸaça bÄ±raktÄ±ktan sonra dönüÅŸ yolunda terör örgütü PKK mensuplarÄ±nÄ±n yola tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettirmesi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ä°dris Yüksel'in cenazesi Kozluk Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. AÄŸÄ±r yaralanan ÇetinbaÅŸ'Ä±n tedavisi ise Batman Bölge Devlet Hastanesinde sürüyor.Kozluk'ta, terör örgütü PKK mensuplarÄ±nca yola tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, PKK'lÄ± teröristlerce, karakola malzeme taÅŸÄ±yan sivil aracÄ±n geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmiÅŸti. Patlamada araçta bulunan Yüksel hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, ÇetinbaÅŸ aÄŸÄ±r yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. 

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