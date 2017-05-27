Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/05/2017 08:57

Eyfel Kulesi MÄ±sÄ±r'daki saldÄ±rÄ± sonrasÄ± karartÄ±ldÄ±

Eyfel kulesi

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nÄ±n Ä±ÅŸÄ±klarÄ± MÄ±sÄ±r'da KÄ±ptileri taÅŸÄ±yan otobÃ¼se yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±sÄ±na sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Paris Belediye BaÅŸkanÄ± Anne Hidalgo'nun talimatÄ±yla Ä±ÅŸÄ±klarÄ± gece yarÄ±sÄ± söndürülen kule karanlÄ±ÄŸa büründü.Kulenin Ä±ÅŸÄ±klarÄ± daha önce de Londra, Orlando, St. Petersburg ve Brüksel'deki terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan karartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Hidalgo, dün sosyal medya hesabÄ±nda, "MÄ±sÄ±r'daki Hristiyan toplumu barbar ve alçak bir saldÄ±rÄ±nÄ±n hedefi oldu. Bütün düÅŸüncelerim ölenler ve aileleri için." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. 

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
istanbul yol

Ä°stanbullular dikkat bu yollar bugÃ¼n trafiÄŸe kapalÄ± olacak

Spor Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam FenerbahÃ§e ile Trabzonspor arasÄ±nda oynanacak maÃ§ nedeniyle Ä°stanbul'da bugÃ¼n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

trafik kazasÄ±

ÅžofÃ¶r uyudu otobÃ¼s devrildi Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± var

Kastamonu'dan Ankara'ya giden yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucunda 8 kiÅŸi olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti

siirt eruh

Siirt'teki operasyonlardan acÄ± haber 1 asker ÅŸehit

Siirt'in Eruh ilÃ§esinden gelen habere gÃ¶re terÃ¶ristlere yÃ¶nelik operasyon sÄ±rasÄ±nda 1 asker ÅŸehit oldu