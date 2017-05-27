Eyfel Kulesi MÄ±sÄ±r'daki saldÄ±rÄ± sonrasÄ± karartÄ±ldÄ±

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nÄ±n Ä±ÅŸÄ±klarÄ± MÄ±sÄ±r'da KÄ±ptileri taÅŸÄ±yan otobÃ¼se yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±sÄ±na sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Paris Belediye BaÅŸkanÄ± Anne Hidalgo'nun talimatÄ±yla Ä±ÅŸÄ±klarÄ± gece yarÄ±sÄ± söndürülen kule karanlÄ±ÄŸa büründü.Kulenin Ä±ÅŸÄ±klarÄ± daha önce de Londra, Orlando, St. Petersburg ve Brüksel'deki terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan karartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Hidalgo, dün sosyal medya hesabÄ±nda, "MÄ±sÄ±r'daki Hristiyan toplumu barbar ve alçak bir saldÄ±rÄ±nÄ±n hedefi oldu. Bütün düÅŸüncelerim ölenler ve aileleri için." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.