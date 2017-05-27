ÅžofÃ¶r uyudu otobÃ¼s devrildi Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± var

Kastamonu'dan Ankara'ya giden yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucunda 8 kiÅŸi olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti

Bugün saat 06.00 sÄ±ralarÄ±nda Kastamonu-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsü, ÇankÄ±rÄ±-ÇandÄ±r yol ayrÄ±mÄ±nda sürücüsünün uyumasÄ± sonucu kaza yaptÄ±. Ä°lk belirlemelere göre 8 kiÅŸi olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken, 11'i aÄŸÄ±r yaralÄ± olmak üzere 32 kiÅŸi de yaralandÄ±. YaralÄ±lar, hastanelere nakledilerek tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Kaza ile ilgili olarak soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ankara ValiliÄŸi'nin kazaya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klama ÅŸöyle:

"27.05.2017 Cumartesi günü saat 06.00 sularÄ±nda, Kastamonu-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsü, ÇankÄ±rÄ±-ÇandÄ±r yol ayrÄ±mÄ±nda, sürücüsünün uyumasÄ± sonucu kaza yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°lk tespitlere göre 8 vatandaÅŸÄ±mÄ±z olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 11'i aÄŸÄ±r yaralÄ± olmak üzere 32 vatandaÅŸÄ±mÄ±z yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. YaralÄ±lar, hastanelere nakledilerek tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Kaza ile ilgili olarak soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Allahtan rahmet, yaralÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za da acil ÅŸifalar dileriz. Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur."