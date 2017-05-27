Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/05/2017 12:08

Ä°stanbullular dikkat bu yollar bugÃ¼n trafiÄŸe kapalÄ± olacak

istanbul yol

Spor Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam FenerbahÃ§e ile Trabzonspor arasÄ±nda oynanacak maÃ§ nedeniyle Ä°stanbul'da bugÃ¼n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

Bugün saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Åžükrü SaracoÄŸlu Spor Kompleksinde oynanacak olan Fenerbahçe A.Åž. - Trabzonspor A.Åž. Toto Süper Ligi Futbol MüsabakasÄ± nedeniyle saat 16.00'dan itibaren Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.

TrafiÄŸe kapatÄ±lacak yollar ÅŸöyle; D-100 güney yol BoÄŸaziçi Köprüsünden geliÅŸ Üsküdar-Harem ayrÄ±mÄ±ndan itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Åžükrü SaraçoÄŸlu Spor Kompleksi'ne kadar gelen Güney baÄŸlantÄ± yolu araç trafiÄŸine kapatÄ±lacak.Recep Peker Caddesi (YoÄŸurtçu ParkÄ± Caddesi KavÅŸaÄŸÄ±ndan BaÄŸdat Caddesi KavÅŸaÄŸÄ±na kadar olan kÄ±sÄ±m) araç trafiÄŸine kapatÄ±lacak.

BaÄŸdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Åžükrü SaraçoÄŸlu Spor Kompleksi arkasÄ± TaÅŸköprü Caddesi D-100 baÄŸlantÄ± yolu katÄ±lÄ±mÄ±ndan itibaren KÄ±zÄ±ltoprak Recep Peker Caddesi KavÅŸaÄŸÄ±na kadar olan kÄ±sÄ±m) araç trafiÄŸine kapatÄ±lacak.

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