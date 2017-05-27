Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/05/2017 19:17

FlaÅŸ Manisa'da korkutan deprem

deprem haberleri

Kandilli Rasathanesinden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re Manisa'da 5,1 ÅŸiddetinde deprem oldu

Merkez üssü Manisa'nÄ±n SaruhanlÄ± ilçesi olan 5,1 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi. Deprem Ä°zmir'de hissedildi.

 
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