FlaÅŸ Manisa'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesinden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re Manisa'da 5,1 ÅŸiddetinde deprem oldu
Merkez üssü Manisa'nÄ±n SaruhanlÄ± ilçesi olan 5,1 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi. Deprem Ä°zmir'de hissedildi.
Merkez üssü Manisa'nÄ±n SaruhanlÄ± ilçesi olan 5,1 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi. Deprem Ä°zmir'de hissedildi.
Akdeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kurtarma operasyonu kapsamÄ±nda 10 mÃ¼ltecinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi
Libya'nÄ±n baÅŸkenti Trablus'ta dÃ¼n yaÅŸanan olaylarÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±
Spor Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam FenerbahÃ§e ile Trabzonspor arasÄ±nda oynanacak maÃ§ nedeniyle Ä°stanbul'da bugÃ¼n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak