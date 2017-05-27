Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/05/2017 19:25

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Libya'daki olaylara iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±

Libya'nÄ±n baÅŸkenti Trablus'ta dÃ¼n yaÅŸanan olaylarÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Libya'nÄ±n baÅŸkenti Trablus'ta dün (26 MayÄ±s) meydana gelen çatÄ±ÅŸmalardan ve ÅŸiddetin tÄ±rmanmasÄ±ndan endiÅŸe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.AçÄ±klamada, mevcut görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n diyalog ve uzlaÅŸÄ±yla çözülmesinin tek yöntem olduÄŸuna inanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Bu baÄŸlamda tüm LibyalÄ±larÄ±n baÅŸta Trablus olmak üzere ülkenin güvenliÄŸini ve istikrarÄ±nÄ± bozacak ÅŸiddet eylemlerine baÅŸvurmaktan kaçÄ±nmaya davet edildiÄŸi açÄ±klamada, "Libya'nÄ±n muhtelif bölgelerinde tehlikeli boyutlar kazanan askeri tÄ±rmanmanÄ±n süratle azaltÄ±lmasÄ± ve ülke çapÄ±nda ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ± gereÄŸini kuvvetle vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) baÄŸlÄ± güçler ile Ulusal KurtuluÅŸ Hükümeti güçleri arasÄ±nda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 25'e, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 50'ye yükseldiÄŸi bildirilmiÅŸti.

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