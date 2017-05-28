Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/05/2017 22:17

Åžampiyon BeÅŸiktaÅŸ gÃ¶ÄŸsÃ¼ne Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± takÄ±yor

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Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™de ÅŸampiyon beli oldu. BeÅŸiktaÅŸ, Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™de 15. ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸarak tarihe adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±.

AVRUPA SPOR-BeÅŸiktaÅŸ, Futbol TakÄ±mÄ± Süper Lig’de 15. ÅžampiyonluÄŸunu KazandÄ±. BeÅŸiktaÅŸÄ±mÄ±z, Spor Toto Süper Lig’de 15. ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸtÄ±. BeÅŸiktaÅŸ, Spor Toto Süper Lig 2016-17 sezonunda ÅŸampiyon olarak CamialarÄ±nÄ± ve taraftarlarÄ±nÄ± gururlandÄ±rdÄ±. Toplamda 15. ÅŸampiyonluÄŸunu elde eden Futbol TakÄ±mÄ±, göÄŸsüne 3. yÄ±ldÄ±zÄ± takma hakkÄ± kazandÄ±. BeÅŸiktaÅŸ, 2015-16 sezonunu ÅŸampiyon tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. 2016-17 sezonunda da mutlu sona ulaÅŸan siyah-beyazlÄ±lar, böylelikle üst üste ikinci kez ÅŸampiyon olma baÅŸarÄ±sÄ± gösterdi. Teknik Direktör Åženol GüneÅŸ, BeÅŸiktaÅŸa üst üste ÅŸampiyonluk yaÅŸatan ilk Türk teknik direktörü olarak kulüp tarihine geçti. 

 
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