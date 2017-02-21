Faiz Lobisi ve DÄ±ÅŸ GÃ¼Ã§ler neden sessiz

Faiz lobisi neden referanduma sessiz? DÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ler neden sessiz? BEKLÄ°YORLAR. BEKLEYECEKLER. Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye'de el koyacaklarÄ± ganimetlerin hesabÄ±nÄ± yapÄ±yorlar... AB, ABD, Ä°SRAÄ°L neden sessiz... AKLINI BAÅžINA AL TÃœRKÄ°YE...

Faiz lobisi neden referanduma sessiz? DÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ler neden sessiz? BEKLÄ°YORLAR. BEKLEYECEKLER. Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye'de el koyacaklarÄ± ganimetlerin hesabÄ±nÄ± yapÄ±yorlar... AB, ABD, Ä°SRAÄ°L neden sessiz... AKLINI BAÅžINA AL TÃœRKÄ°YE...

Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Sesimiz ne kadar çok ve gür çÄ±karsa dÄ±ÅŸarÄ±dan gelecek el koyma, müdaheleler o kadar azalÄ±r!!! Suriye gibi olmayalÄ±m... SÄ±ra Ä°ran ve bizde... Atatürk'ü iyi anlamak lazÄ±m. Emperyalizmi dize getiren baÅŸka lider var mÄ±?

DÄ±ÅŸ güçleri, faiz lobisini, AB, ABD, Ä°SRAÄ°L'i, RUSYA'yÄ±, Alman'Ä± Ä°ngiliz'ini FransÄ±z, Ä°talyan'Ä±nÄ± Anadolu topraklarÄ±ndan paketleyip gönderen tek lider tanÄ±yoruz o da; Atatürk. Madem yine aynÄ± duruma geliyoruz yapmamÄ±z gereken onun yolundan gitmektir.

Durum düzelince yine herkes istediÄŸi yoldan gitsin.

Tarihini bilmeyen liderlerin, ülkelerini korumalarÄ± veya baÅŸarÄ±ya götürmesi imkansÄ±zdÄ±r. Emperyalizme karÅŸÄ± zafer kazanan Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ortak sözü; “Hektor’un intikamÄ±nÄ± aldÄ±k” olmuÅŸtur.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale SavaÅŸÄ±'nÄ± kazandÄ±ktan sonra “Hektor’un intikamÄ±nÄ± aldÄ±k” demiÅŸtir

Fatih Sultan Mehmet, Papa II. Pius'a göndermiÅŸ olduÄŸu mektubunda, Türklerin, TroyalÄ±lar soyundan geldiklerini ve Hektor'un öcünü almanÄ±n Türkler'in sorumluluÄŸu olduÄŸunu yazmÄ±ÅŸ.

Peki neden Türk tarihinin iki büyük lideri bu ortak açÄ±klamayÄ± yapmÄ±ÅŸlardÄ±r.

Hektor, Anadolu'nun ilk özgürlük kahramanÄ± olarak bizleri selamlÄ±yor, tüm zamanlarÄ±n en büyük savaÅŸlarÄ±ndan biri olarak kabul edilen efsanevi Truva SavaÅŸÄ±'ndaki Truva prensi ve Ä°lyada destanÄ±nÄ±n da kahramanlarÄ±ndandÄ±. Fakat teke tek savaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Akhilleus’un elinden kurtulamamÄ±ÅŸtÄ±r.

GeldiÄŸimiz noktada durum maalesef ÅŸöyle:

Anadolu'nun ilk özgürlük kahramanÄ± Hektor’un intikamÄ±nÄ± Fatih ve Atatürk ile aldÄ±k ama günümüzde Agamemnon tarafÄ±na geçenleri uyarmak görevimizdir.

Hektor’un intikamÄ±nÄ± tekrar alalÄ±m...