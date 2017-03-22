KraliÃ§eâ€™nin torunu deÄŸiliz

Ä°ngiltere’de açlÄ±k, iÅŸsizlik, ulaÅŸÄ±m ve hizmet sektöründe, özelikle saÄŸlÄ±kta (NHS) yapÄ±lan ekonomik kesintiler, sosyal hayatÄ± etkilemekte ve insanlar bunu kemiklerine kadar hissetmekte. Ä°ngiltere’de -sandÄ±klarÄ± ve seçim sonuçlarÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±n- halkÄ±n tepkisini, kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal yaÅŸamda belirgin görmek mümkün. Londra’da sokaklarda yürürken veya bir yere giderken rastladÄ±ÄŸÄ±m herkes somurtuyor. Yüzü gülen yok gibi neredeyse. Sokaklarda birbirini vuran öldüren insanlar arttÄ±. BBC’den veya ITV Londra haberlerine bir göz atÄ±nÄ±z. Ä°ngiltere ekonomik durgunluk ile baÅŸetmek zorunda. Hükümetin iÅŸsizlik ve enflasyonla baÅŸ edemediÄŸi bir ortamda, Avrupa birliÄŸi’nden ayrÄ±lmayÄ± ( Brexit) nasÄ±l halledeceÄŸi merak konusu. Özellikle sokaklarda hissedilen suç, ölüm, kaptÄ± kaçtÄ±, tecavüz ve hÄ±rsÄ±zlÄ±k vakalarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bir ortamda iktidar deÄŸiÅŸikliÄŸi kaçÄ±nÄ±lmaz görünüyor. Fransa’da, Hollanda’da yani Avrupa’da esen Ä±rkçÄ± faÅŸist yaklaÅŸÄ±mlardan Ä°ngiltere’de nasibini alacaktÄ±r. Bu kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±r... Kendimize iÅŸimize çevremize dikkat edelim. UnutmayÄ±nÄ±z. Ä°ngiltere’de bizler Kraliçe’nin torun deÄŸiliz. Etnik toplumlar arasÄ±ndayÄ±z. Bizi etkilemez diye düÅŸünmeyin. Eski ortamlar yok artÄ±k !