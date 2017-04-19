Demokrasi’nin tanımı

Demokrasiyi kendi haline bırakarak, korkuyu ele alalım. Bir halka inanması zor bir durumu anlatmak isterseniz elinizdeki silah kuşkusuz korkutma olmalıdır.

Demokrasiyi kendi haline bırakarak, korkuyu ele alalım. Bir halka inanması zor bir durumu anlatmak isterseniz elinizdeki silah kuşkusuz korkutma olmalıdır.

Demokrasi’nin tanımına dönecek olursak... Komşumuz Yunanistan'dan çıkmış. Bize yabancı değil. Yunan’da devletinde uygulanan bir politik yönetme tarzı. Aynı zamanda günlük hayata uyarlanan bir felsefe, yaşama şekli. O günden bu güne demokrasi sivil toplum örgütlerinden tutunda, devletlere, derneklere, hatta kişisel olarak ta uygulanan bir hale gelmiş. Demokratik yönetimler, ben demokrat bir insanım… gibi örnekler çoğaltılabilir. Kelime anlamı ise, Yunan dilindeki Demos ile Kratos kelimelerin birleşmesinden geliyor.

‘Halkın iktidarı’.

Tam Türkçesi herhalde şöyle olurdu: ‘Halkın iktidarı’.

Korku

Demokrasiyi kendi haline bırakarak, korkuyu ele alalım. Bir halka inanması zor bir durumu anlatmak isterseniz elinizideki silah kuşkusuz korkutma olmalıdır. Neden mi ? Hepimizin bildiği çok basit bir örnek. Küçükken annemiz yemeğimizi yemek istemediğimizde, yemeğimizi abimize, ablamıza verme korkusuyla, biz masum çocukları kendi yararımıza olsa bile kandırarak büyütmediler mi?

Korku hep işe yaramıştır.

Ama siz Korkmayın !

Ne olursa olsun korkmayın !