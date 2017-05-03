Ankara Anlaşması ve Brexit

İngiltere başbakanı Theresa May’in imzaladığı, Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkışı anlamına gelen ‘Brexit’ ada da yaşayan Türk'leride derinden etkileyecek. İngiltere’ye Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ‘Göçmenler’in kontrolü ve azaltılması ana konulu Brexit, etkisini göstermeye başladı. Türkiye’den İngiltere’ye gelen ve Ankara Anlaşması ile çalışma ve oturma hakkı eden Türk vatandaşlarını zor günler bekliyor. Başvuru yapanlara verilen cevap süresi uzadıkça uzuyor ! Oturma hakkı ve pasaport elde etme gibi konulardaki kanuni süreler beklenilen aksine artıyor. Ne cevap var ne de mantıklı bir açıklama.

Londra Türk Konsolosluğu’nun bu konuda girişimlerini ve ağırlığını arttırması gerekiyor. Başvuru sahiplerinde bir araya gelerek seslerini yükseltmeleride ek olarak düşünülmeli. Home Office yani İngiltere İçişleri Bakanlığı ile Türk vatandaşlar arasında Şubat 2017 ve Mart 2017’de görülen ve kesinleşen davalar hiçte iç açıcı değil !

Celal Akturk v Home Office ve Hacer Aydoğdu v Home Office dava sonuçları dikkatle incelenmelidir.

Başbakanı Theresa May’in imzaladığı, Göçmenler’in kontrolü ve azaltılması ana konulu Brexit, İngiltere’deki Türkleri çok derinden etkileyecek.

Son gelişmeleri gazeteniz Avrupa haftaya kapsamlı şekilde ele alacak.