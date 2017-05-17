İngiltere'de seçim

İngiltere’nin resmi televizyonu BBC, İngiliz halkının aldığı maaşlarla ülkedeki enflasyon arasında farklar olduğunu, halkın zorlandığını ve sorunların arttığını geçen salı akşamı ekranlara taşıdı.

8 Haziran’da seçim var İngiltere’de !

İngiltere’de sol parti olan İşçi Partisi (Labour Party), sağ muhafazakar (Conservative Party) ve Liberal Parti’den (Liberal Party) oy kapma çabasında.

Ekonomik krizden çıkış için mecburi olan kesintileri (Cuts) halktan çıkarmaya çalışan partilerin -her ne kadar seçim anketlerinde önde gitsede- işi zor bugünlerde...

İngiltere’de açlık, işsizlik, ulaşım ve hizmet sektöründe, özelikle sağlıkta (NHS) yapılan kesintiler, sosyal hayatı etkilemekte ve insanlar bunu kemiklerine kadar hissetmekte.

Geçen hafta başında ana muhalefet partisi olan İşçi Partisi ( Labour) lideri Jeremy Corbyn, manifestosunu yayınladı.

Partisinin seçim kampanyasını "Azınlık değil, çoğunluk için" söylemiyle tanıtan Corbyn, zenginlerin vergisini yükseltmeyi ve buna karşında kamu hizmetlerini arttırmayı vaad etti.

Son Başbakan Theresa May, "Güçlü ve istikrarlı liderlik" perdesini açarak, İngiltere halkından "Corbyn demek kaos demek” söylemiyle oy toplamaya çalışıyor.

Theresa May etkisiz bir seçim dönemi geçirmekle eleştirilirken, Corbyn arkasına kalabalık halkı alarak coşkulu bir seçim kampanyası yürütüyor.

Halkçı söylemiyle zengin İngilizleri tedirgin eden Corbyn’in bu hamlesi Muhafazakar (Conservative ) parti lideri Theresa May’i geçmeye yeter mi ?

Biraz zor ama imkansız değil !

8 Haziran seçimi öncesinde yapılan son anketlerde, Muhafazakar Parti %47 oy oranındayken İşçi Partisi’nin oy oranı %32’lerde gösteriliyor.

Türkiye'de ise bu hafta coşku var bayram var !

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun