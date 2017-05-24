İsyancı manyaklar ve Manchester

Daha düne kadar İngiltere Dışişleri Bakanı kimdi ? Geçmişte ne demişti…Hatırlayalım… İrlanda'da taa 2013 yılında yapılan G8 görüşmeleri başlangıcında Boris Johnson, o dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron'u, Barack Obama'yı, Putin'i ve dünya liderlerini, The Telegraph Gazetesi'ndeki köşe yazısında uyarmıştı. O zaman sade bir milletvekili olan Johnson'ın köşe yazısının başlığı şöyleydi; "Suriye'deki, Libya’daki isyancı manyakları silahlandırmayın"

Johnson, Başbakan'a yönelik ; "İngiltere Suriye'de gövde gösterisi yapmasın. İngiltere'nin Suriye'de silahlandıracağı manyaklar, zamanla silahlarını EL KAİDE'ye IŞİD’E verecekler. Oradaki manyaklar İngiltere’ye gelecek. Bunun sonuçları ağır olur" demişti.

Putin, Esad ile ilgili konuşurken, David Cameron'a yönelik "Esad'ın askerlerini öldürüp canlı yayında organlarını yiyen isyancıları silahlandırmayın" demişti. Putin bu eleştiriyi David Cameron'un 'Esad'a silah satıyorsunuz, suçlamasından sonra yapmıştı.

Boris Johnson, İngiltere Muhafazakar (Conservatives) Parti'nin Türk* kökenli Londra Belediye Başkanı olarakta tanınıyordu.

Boris Johnson Osmanlı İmparatorluğu Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in İngiliz eşinden olan torunu olarak biliniyor ve İngiltere Dışişleri Eski Bakanı. Geçmişte kendi partisini uyarmıştı.

Manchester'daki saldırının faili kim ? İngiltere'de Manchester Arena'daki bombalı saldırıyı düzenleyen kişi Libya kökenli Salman Abedi. Ne demişti Johnson 2013 yılında: ‘İngiltere'nin Suriye'de silahlandıracağı manyaklar, zamanla dönecekler, bunun sonuçları ağır olur’