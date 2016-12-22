VÃ¼cudunu boyayÄ±p sokaÄŸa Ã§Ä±karttÄ±lar sadece 12 kiÅŸi Ã§Ä±plak olduÄŸunu anladÄ±

AÅŸÄ±rÄ± dar pantolonlar ve taytlarÄ±n insanlarÄ±n dikkatini Ã§ekip Ã§ekmediÄŸini Ã¶lÃ§mek iÃ§in vÃ¼cut boyama sanatÃ§Ä±sÄ± Sarah Attwell,model Kelly Klein'Ä±n belden aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nÄ± dar pantolon giymiÅŸ izlenimi uyandÄ±ran bir ÅŸekilde boyadÄ±.

Ä°ngiltere'nin en çok satan gazetelerinden Daily Mail'in internet sitesi, ilginç bir projeye imza attÄ±. Mail Online, Türkiye'de de bir hayli yaygÄ±n olan aÅŸÄ±rÄ± dar pantolonlar ve taytlarÄ±n insanlarÄ±n dikkatini çekip çekmediÄŸini ölçmek için "aslÄ±nda çÄ±plak" bir modeli sokaÄŸa çÄ±kardÄ±.

BOYANMASI 2 SAAT SÜRDÜ

Vücut boyama sanatçÄ±sÄ± Sarah Attwell, model Kelly Klein'Ä±n belden aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nÄ± dar pantolon giymiÅŸ izlenimi uyandÄ±ran bir ÅŸekilde boyadÄ±.Bu iÅŸlem yaklaÅŸÄ±k 2 saat sürdü. Attwell, Klein'Ä±n belden aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nÄ± gerçek bir kot pantolon giymiÅŸ gibi yansÄ±tan bir ÅŸekilde boyadÄ±.

SADECE 12 KÄ°ÅžÄ° DÖNÜP BAKTI

Projede amaç ise Londra sokaklarÄ±nda gezen Klein'in çevredeki insanlar tarafÄ±ndan fark edilip edilmeyeceÄŸini ölçmek. Peki "çÄ±plak" modele kaç kiÅŸi baktÄ± dersiniz?Videodan anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadarÄ±yla çok sayÄ±da LondralÄ±, Klein'Ä±n yanÄ±ndan geçip gitti. Sadece 12 kiÅŸi ise bu sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± "kÄ±yafeti" fark ederek dönüp baktÄ±.