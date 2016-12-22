HÄ±rsÄ±z Ã§aldÄ±ÄŸÄ± telefonu sahibine kargoyla yolladÄ±

Ordu'da bir telefon bayiinden cep telefon Ã§alan hÄ±rsÄ±z, kargoyla geri gÃ¶nderdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, bir hÄ±rsÄ±z, çaldÄ±ÄŸÄ± cep telefonunu, kargoladÄ±.Böyle bir olayla ilk defa karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kargo geldiÄŸinde gözlerine inanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen telefon bayii sahibi Mehmet Özkan, "Kargo gelmeden önce tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m bir ÅŸahÄ±s aradÄ± ve dolandÄ±rÄ±cÄ±nÄ±n kendisinin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu söyledi. Benim maÄŸduriyetimi karÅŸÄ±lamak suretiyle emniyetteki ÅŸikayeti geri almamÄ± talep etti. Ben de kendisine böyle bir durumun olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirttim. Bu olayÄ± böyle bir durumla baÅŸka kimsenin karÅŸÄ±laÅŸmamasÄ± için ortaya çÄ±kardÄ±k. Telefon görüÅŸmesinden sonra iÅŸ yerindeki arkadaÅŸlar bir kargonun geldiÄŸini söylediler. Kargonun üzerinde dolandÄ±rÄ±cÄ±nÄ±n adÄ± yazÄ±yor dediler. Åžaka yapÄ±yorlar zannettim, bir baktÄ±m kargoyu gönderene gerçekten o isim. ÅžaÅŸÄ±rdÄ±k, telefon geldi ve komik bir an yaÅŸadÄ±k." dedi.

'TELEFONUN DEÄžÄ°L, HIRSIZLIK YAPANLARIN ORTAYA ÇIKMASINI Ä°STÄ°YORUM'

Telefonun geri gönderilmesinin bu kiÅŸinin suçsuz olduÄŸunu ispatlamayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Özkan, "Ben telefonumun deÄŸil, bu iÅŸi yapan kiÅŸi veya kiÅŸilerin ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ± istiyorum. Kendilerinin gidip emniyete teslim olmasÄ±nÄ± istiyorum. Åžikayetim devam ediyor. Bunun gibi birçok kiÅŸi haberlerde gördüÄŸü zaman beni aradÄ±lar, maÄŸduriyetlerini bildirdiler. Åžikayetim devam ediyor, telefonu da emniyete götürüp teslim edeceÄŸim." dedi.