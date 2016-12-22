Diyanet ile sÃ¼rtÃ¼ÅŸen rockÃ§Ä± imam devletle mahkemelik oldu

Antalya'da kurduÄŸu rock grubunda ÅŸarkÄ± sÃ¶yleyen aynÄ± zamanda imamlÄ±k yapan Ahmet Muhsin TÃ¼zer, BalÄ±kesir'e atanÄ±nca yargÄ±ya baÅŸvurdu.

Antalya'nÄ±n KaÅŸ ilçesinde kurduÄŸu rock müzik grubu ve söylediÄŸi ÅŸarkÄ±lar nedeniyle 'RockçÄ± imam' adÄ±yla tanÄ±nan Ahmet Muhsin Tüzer, BalÄ±kesir'e memur olarak atandÄ±. Tüzer, yürtmenin durdurulmasÄ± ve atamanÄ±n iptali için dava açtÄ±. KaÅŸ'a baÄŸlÄ± PÄ±narbaÅŸÄ± Mahallesi'nde cami imamÄ± olarak görev yapan Ahmet Muhsin Tüzer, 2013 yÄ±lÄ±nda gitarist DoÄŸan Sakin ile 'Firock' adlÄ± grup kurarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'de 'RockçÄ± imam', yurtdÄ±ÅŸÄ±nda ise 'Rock N Ä°mam' adÄ±yla tanÄ±nmaya baÅŸlayan Ahmet Muhsin Tüzer, Türkiye'nin yanÄ± sÄ±ra 2014 yÄ±lÄ±nda ABD'de konser verdi. Tüzer, son olarak bu yÄ±l nisan ayÄ±nda Portekiz'in Porto kentinde 3 gün arka arkaya sahneye çÄ±ktÄ±.

BALIKESÄ°R'E ATANDI

Portekiz konseri sonrasÄ± Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 'basÄ±na açÄ±klama yaptÄ±ÄŸÄ±' gerekçesiyle hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lan Tüzer, kÄ±nama cezasÄ± aldÄ±. Ahmet Muhsin Tüzer, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan imamlÄ±k görevinden alÄ±narak BalÄ±kesir'in Karesi Ä°lçesi MüftülüÄŸü'ne memur olarak atandÄ±.

KARARA Ä°TÄ°RAZ ETTÄ°

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 8 Eylül 2016 tarihli personel hareketleri yazÄ±sÄ±yla memurluk görevine getirilen Tüzer, yeni görevine baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan izne ayrÄ±lan Tüzer, atamanÄ±n iptali ve yürütmenin durdurulmasÄ± için Antalya Nöbetçi Ä°dare Mahkemesi'ne baÅŸvurdu. Konuyla ilgili açÄ±klama yapmak istemeyen Tüzer, yargÄ±ya baÅŸvurduÄŸunu ve sonucunu beklediÄŸini söyledi.