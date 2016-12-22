Hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle BUDO bazÄ± seferleri iptal etti Ä°ÅŸte o seferler

Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) olumsuz hava koÅŸullarÄ± bazÄ± seferlerini iptal etti.

BUDO'nun internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) 17.30, Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 18.00, Ä°stanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 19.00, Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 19.30 seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.BUDO'nun, 16.00 ve öncesindeki bazÄ± seferleri de hava muhalefeti yüzünden programdan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

METEOROLOJÄ°K GÖRÜNÜM

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, Marmara, Ä°ç Ege, Akdeniz, BatÄ± Karadeniz, GüneydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± ile Çorum, Samsun, Amasya, ElazÄ±ÄŸ ve Malatya çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda yaÄŸmur ve saÄŸanak, Marmara Bölgesinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar, diÄŸer yaÄŸÄ±ÅŸ alan yerlerde kar ÅŸeklinde görülecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Gaziantep, Kilis, Hatay, Adana ve Mersin'in iç ve daÄŸlÄ±k kesimleri ile Konya ve Karaman il genelinde kuvvetli ve yer yer yoÄŸun kar (20 cm ve üzeri) ÅŸeklinde olmasÄ± tahmin ediliyor. DoÄŸu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

HAVA SICAKLIÄžI: Ä°ç ve doÄŸu kesimlerde 1 ila 3 derece artacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altÄ±nda seyretmeye devam edeceÄŸi tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu, Ä°ç Anadolu'nun doÄŸusu ile Orta ve DoÄŸu Karadeniz'de güney ve güneybatÄ± yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ve Ege Bölge geneli ile BatÄ± Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetlice (30-50 Km/sa), Orta ve DoÄŸu Akdeniz'de kuvvetli, yer yer kÄ±sa süreli fÄ±rtÄ±na (40-60 Km/sa), GüneydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ±nda fÄ±rtÄ±na (70-90 Km/sa) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.

UYARILARYOÄžUN KAR YAÄžIÅžI UYARISI: yurdun güney kesimlerinde beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Gaziantep, Kilis ile Hatay, Adana ve Mersin'in iç ve daÄŸlÄ±k kesimleri ile Konya ve Karaman il genelinde kuvvetli ve yer yer yoÄŸun kar (20 cm ve üzeri) ÅŸeklinde olmasÄ± tahmin ediliyor. Ä°ç Anadolu bölgesini Akdeniz'e baÄŸlayan karayollarÄ±nda meydana gelebilecek ulaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma ve don olayÄ± gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r.

KUVVETLÄ° RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Hatay ve Osmaniye illerimizde yarÄ±n (21.12.2016 ÇarÅŸamba) öÄŸle saatlerinden itibaren rüzgarÄ±n hÄ±zÄ±nÄ± artÄ±rarak doÄŸu ve kuzeydoÄŸu yönlerden kuvvetli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde (70-90 km/saat) esmesi beklendiÄŸinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ÇatÄ± uçmasÄ±, aÄŸaç ve direklerin devrilmesi vb.) karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r. FÄ±rtÄ±nanÄ±n 22.12.2016 PerÅŸembe günü akÅŸam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

ZÄ°RAÄ° DON UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde zirai faaliyetlerin ve seracÄ±lÄ±ÄŸÄ±n devam ettiÄŸi ülkemizin kÄ±yÄ± kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayÄ± beklenmektedir. Zirai faaliyetle ve seracÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸan üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± gerekmektedir.