O 8 ildeki eÄŸitime kar engeli

Antalya, Kilis, Gaziantep, AdÄ±yaman, Hatay, Konya, Ã‡anakkale ve DÃ¼zce'nin bazÄ± ilÃ§elerinde eÄŸitime bir gÃ¼nlÃ¼k ara verildi.

Antalya'nÄ±n Alanya Ä°lçesi’nde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan 5 okulda eÄŸitime 1 gün süreyle ara verildi. Bir okulda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle mahsur kalan öÄŸrenciler ise belediye ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan yol açma çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu kurtarÄ±ldÄ±.Alanya’nÄ±n yüksek kesimlerinde Toros DaÄŸlarÄ±’nÄ±n eteklerindeki mahallelerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu. ÖÄŸle saatlerinde baÅŸlayan kar nedeniyle bölgede taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan Mahmutseydi Hamdullah Emin PaÅŸa Ä°lk ve Ortaokulu, GüzelbaÄŸ Ä°lk ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz Ä°lk ve Ortaokulu, Dereköy Ä°lk ve Ortaokulu, TÄ±rÄ±lar Ä°lk ve Ortaokulu’nda yarÄ±n (PerÅŸembe) eÄŸitime 1 gün süreyle ara verildiÄŸi belirtildi.Alanya Belediyesi ekipleri ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu bölgelerde kar küreme ve yol açma çalÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±. TÄ±rlar Mahallesi’nde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okulda mahsur kalan öÄŸrenciler, belediye ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. ÖÄŸrenciler yolun açÄ±lmasÄ± sonrasÄ± servisle evlerine gidebildi. Belediye ekipleri iÅŸ makineleriyle yollarÄ± açarken, mahsur kalan araçlar da kurtarÄ±ldÄ±.

ADIYAMAN'DA OKULLARA KAR TATÄ°LÄ°

AdÄ±yaman merkez ile GölbaÅŸÄ±, Çelikhan, Sincik, Gerger ve Besni ilçelerindeki okullarÄ±n bazÄ±larÄ±nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime bugün ara verileceÄŸi bildirildi.Valilikten konuya iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:"Ä°limizde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle AdÄ±yaman merkeze baÄŸlÄ± YazÄ±baÅŸÄ±, Åžerefli, KaÅŸköy, Kuyucak, YukarÄ±kuÅŸakkaya, Koçali, Kömür ve Yaylakonak beldeleri, PÄ±naryayla, Kayatepe, ÇemberlitaÅŸ, Zey, TekpÄ±nar ve Atakent köyü ile GölbaÅŸÄ± ve Çelikhan ilçelerimizde taÅŸÄ±ma merkezleri ve köyleri ile Sincik, Gerger ve Besni ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar 22 AralÄ±k PerÅŸembe günü bir gün süreyle tatil edilmiÅŸtir."Tut Ä°lçesi’ndeki ilk ve orta dereceli okullar, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle PerÅŸembe günü tatil edildi.Tut KaymakamÄ± Mehmet Aysu, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilçede eÄŸitim ve öÄŸretime PerÅŸembe günü ara verildiÄŸini belirterek, engelli ve hamile kamu personellerinin de izinli sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

HATAY’DA 4 Ä°LÇEDE OKULLARA KAR TATÄ°LÄ°

Hatay'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebiyle yarÄ±n 4 ilçede okullar tatil edildi.AlÄ±nan bilgiye göre, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sebebiyle Hatay'Ä±n Belen, YayladaÄŸÄ±, AltÄ±nözü ve Hassa ilçelerinde okullarÄ±ntamamÄ± tatil edilirken,özellikle ulaÅŸÄ±mda meydana getirebileceÄŸi aksaklÄ±klar göz önünde bulundurularak, Antakya, Defne, Hassa ve SamandaÄŸ ilçelerindeki daÄŸlÄ±k kesimlerde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapan tüm okullarda eÄŸitime bir gün ara verildiÄŸi bildirildi.

KONYA’DA OKULLARA KAR TATÄ°LÄ°NDE SON DURUM

Konya'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk hava etkisini sürdürürken, il merkezi ve bazÄ± ilçelerde açÄ±klanan okul tatilinin kapsamÄ± geniÅŸletildi.Konya Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü'nden konuya iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe günü okullarÄ±n tatil edildiÄŸi ilçelerle ilgili ÅŸu bilgiler verildi: "Ä°limiz AhÄ±rlÄ±, Akören, AkÅŸehir, BeyÅŸehir, BozkÄ±r, Çumra, Derbent, Derebucak, DoÄŸanhisar, Emirgazi, EreÄŸli, GüneysÄ±nÄ±r, Hadim, HalkapÄ±nar, Hüyük, Karatay, KarapÄ±nar, Meram, Selçuklu, SeydiÅŸehir, TaÅŸkent, Tuzlukçu ve YalÄ±hüyük ilçelerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe günü tüm okullarda eÄŸitim ve öÄŸretime bir 1 gün ara verilmiÅŸtir. AyrÄ±ca hamile ve engelli çalÄ±ÅŸanlar da 1 gün idari izinli sayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

KÄ°LÄ°S

Kilis ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Ä°limizde yer yer devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve meteorolojik tahminler doÄŸrultusunda 22.12.2016 PerÅŸembe günü de okullarÄ±mÄ±z tatil edilmiÅŸtir. AyrÄ±ca Ä°limizde kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan engelliler, kronik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bulunanlar ve hamile bayanlar bir gün süreyle idari izinli sayÄ±lacaktÄ±r" denildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Yenice Ä°lçesi'ndeki yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle, taÅŸÄ±malÄ± sistemle gelen öÄŸrenciler için eÄŸitime bugün ara verildi. Yenice'de yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 10 santimetreye kadar ulaÅŸtÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸÄ±n sürdüÄŸü ilçede, taÅŸÄ±malÄ± sistemle eÄŸitim gören öÄŸrenciler için okullar tatil edildi.

DÜZCE

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebiyle Düzce’nin iki ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. YÄ±ÄŸÄ±lca ve KaynaÅŸlÄ± KaymakamlÄ±klarÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamalara göre ulaÅŸÄ±mda yaÅŸanabilecek aksaklÄ±klara ve maÄŸduriyetlere karÅŸÄ± eÄŸitim öÄŸretime bir gün ara verildiÄŸi duyuruldu. Buna göre okullar 21 AralÄ±k ÇarÅŸamba günü tatil edildi. Ä°ki ilçede de engelli ve hamile personelin aynÄ± gün için idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

GAZÄ°ANTEP

Gaziantep ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, “AlÄ±nan meteorolojik uyarÄ±lar, bölgemizde görülen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± sebebiyle, ulaÅŸÄ±mda da yaÅŸanabilecek aksaklÄ±klar göz önünde bulundurularak ilimiz merkez ilçelerindeki (Åžahinbey, Åžehitkâmil, OÄŸuzeli) 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe günü (yarÄ±n), resmi ve özel ilk ve orta öÄŸretim kurumlarÄ±nda eÄŸitim ve öÄŸretime bir gün süre ile ara verilmiÅŸtir.AyrÄ±ca taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim kapsamÄ±nda olan il genelindeki bütün resmi ve özel öÄŸretim kurumlarÄ±nda da eÄŸitim ve öÄŸretime bir gün süre ile ara verilmiÅŸtir.Söz konusu karar ve 03.12.2002 tarih ve 58 SayÄ±lÄ± BaÅŸbakanlÄ±k Genelgeleri uyarÄ±nca, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle, kamu görevlisi malul ve engelliler, ayrÄ±ca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayÄ±lacaktÄ±r.Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan kronik hastalÄ±ÄŸÄ± bulunanlar ve hamile personel de bir gün süre ile idari izinli sayÄ±lacaklardÄ±r.VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n özellikle ulaÅŸÄ±mda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle oluÅŸabilecek tehlikelere karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmalarÄ±nda fayda bulunmaktadÄ±r'' denildi.