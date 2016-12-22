Facebook kullanmak kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸa yol aÃ§Ä±yor

Sosyal medya platformu Facebook'ta zaman geÃ§irmenin kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸa yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Danimarka'da, Kopenhag Üniversitesi'nin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya göre sosyal medyada vakit öldürmek kÄ±skançlÄ±ÄŸa yol açabiliyor.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, özellikle baÅŸkalarÄ±yla iletiÅŸime geçmeden sosyal medyada dolanmanÄ±n daha olumsuz etkileri olduÄŸu hakkÄ±nda uyarÄ±yorlar.

ÇoÄŸu kadÄ±n olmak üzere 1300'den fazla kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸtirilen araÅŸtÄ±rma, Facebook gibi sosyal medya sitelerinin tatmin duygusunu ve duygu durumunu olumsuz etkilediÄŸini gösteriyor.

'Gerçekçi olmayan karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalar yapÄ±yorsunuz'

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, baÅŸkalarÄ±nÄ±n sosyal medya sayfalarÄ±na çok fazla vakit ayÄ±ran ve gerçekçi olmayan karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalar yapan kiÅŸilerin olumsuz duygulara kapÄ±labileceklerini söylüyor.

Siberpsikoloji, DavranÄ±ÅŸ ve Sosyal AÄŸ Kurma dergisinde yayÄ±nlanan araÅŸtÄ±rma sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalar nedeniyle kÄ±skançlÄ±k ve mutsuzluk duygularÄ±na kapÄ±labilecekleri hakkÄ±nda uyarÄ±yor.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, saatlerce bilgisayar ekranÄ±na bakarak sosyal medyada vakit geçirenlere yeni bir yöntem önerdiler.

Sosyal medyada vakit öldürmek yerine, baÅŸkalarÄ±yla iletiÅŸime geçen kiÅŸilerin çok daha olumlu duygular deneyimleyebildiÄŸini öne sürdüler.

Bu mecrada sosyalleÅŸmeyi tercih etmenin, baÅŸkalarÄ±nÄ±n sosyal medya sayfalarÄ±nda gezinmekten daha az iç karartÄ±cÄ± olduÄŸu ifade ediliyor.

AraÅŸtÄ±rma ayrÄ±ca mutluluÄŸa ulaÅŸmak için baÅŸka bir yöntemin de bir hafta boyunca sosyal medyayÄ± kullanmamak olduÄŸunu savunuyor.

Kaynak: BBC Türkçe