SÃ¼per Loto 22 AralÄ±k 2016 Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±

Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce dÃ¼zenlenen SÃ¼per Loto oyununun 479'uncu hafta Ã§ekiliÅŸi yapÄ±ldÄ±

ÇekiliÅŸ sonucunda bu haftanÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± 19, 25, 41, 48, 51 ve 54 olarak belirlendi.6 bilen çÄ±kmayÄ±nca 5 milyon 760 bin 560 lira haftaya devretti

Süper Loto oyununun bu haftaki çekiliÅŸinde 6 bilen çÄ±kmayÄ±nca, 5 milyon 760 bin 560 lira 5 kuruÅŸ, haftaya devretti.

Milli Piyango Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bu haftaki çekiliÅŸte, 5 bilen 34 kiÅŸi 14 bin 31 lira 90'ar kuruÅŸ, 4 bilen 2 bin 491 kiÅŸi 205 lira 50'ÅŸer kuruÅŸ, 3 bilen 53 bin 169 kiÅŸi 16 lira 65'er kuruÅŸ ikramiye alacak.

ÇekiliÅŸte, 1 milyon 874 bin 248 lira 95 kuruÅŸ ikramiye daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. HasÄ±lattan KDV olarak 1 milyon 354 bin 963 lira 12 kuruÅŸ, Åžans OyunlarÄ± Vergisi olarak da 757 bin 272 lira 89 kuruÅŸ kamuya aktarÄ±lacak.