Yurt geneli hava durumu 23 AralÄ±k 2016

Meteoroloji'nin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n yurt genelinde hava nasÄ±l olacak? Haberimizin detayÄ±nda.

23 AralÄ±k yurt genelinde hava durumu: Marmara ve Ege'de özellikle Orta ve Kuzey Ege esmeye devam ediyor. Kuzey yönlerden esecek rüzgar hissedilen deÄŸerleri aÅŸaÄŸÄ±ya çekecek. Ä°ç Ege'de kar var. Marmara'da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar etkili, cumartesi öÄŸle saatlerine kadar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam etmesi bekleniyor. Akdeniz'de aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸa dönüyor. Kesintilerle BatÄ± Akdeniz'de cumartesi günü de devam edecek. Ä°ç Anadolu'da Konya-Kayseri çevrelerinde kar var, Ankara'da ki kar ise zayÄ±f. Karadeniz'in batÄ±sÄ±nda Bolu dolaylarÄ±nda yer yer kar görülüyor. Orta ve BatÄ± Karadeniz'de ise hava parçalÄ± bulutlu. Bu alanda yaÄŸÄ±ÅŸ cumartesi günü olacak, pazar günü de saÄŸanak ÅŸeklinde devam edecek. DoÄŸu Anadolu ve GüneydoÄŸu Anadolu'da çoÄŸunlukla güneÅŸ görülüyor. Fakat ara ara bulutlar yoÄŸunlaÅŸacak. DoÄŸu Anadolu'nun kuzeyinde özellikle sabah saatlerinde yoÄŸun olmak üzere sis bekleniyor. DoÄŸu Anadolu'nun kuzeyinde ki bu gece soÄŸuklarÄ± devam ediyor.