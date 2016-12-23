Kocaeli'de yaÅŸanan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Kocaeli Gebze'de iki grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada polis ekipleri tarafÄ±ndan 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±rken, kaÃ§an kiÅŸileri yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasÄ±nda çÄ±kan silahlÄ± çatÄ±ÅŸmada 7 kiÅŸi yaralandÄ±.Gece saatlerinde, Gebze Ä°stasyon Mahallesi Abdullah Horoz Caddesi'ne otomobillerle gelen 4-5 kiÅŸilik bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayÄ± diÄŸer gruba tabanca ve pompalÄ± tüfeklerle ateÅŸ açtÄ±.

YARALILAR TEDAVÄ° ALTINA ALINDI

Uzun süre silah seslerinin dinmediÄŸi olayda 7 kiÅŸi çeÅŸitli yerlerinden yaralandÄ±. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alÄ±rken, 112 Acil Servis ekipleri yaralÄ±lara müdahalede bulundu. DarÄ±ca Farabi Devlet Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lar tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Olay yerinde park halindeki 4 otomobil ile bazÄ± iÅŸ yerlerinin duvarlarÄ± kurÅŸunlarÄ±n ve saçmalarÄ±n hedefi oldu. 1 kiÅŸinin silahÄ±yla birlikte gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, çatÄ±ÅŸmaya karÄ±ÅŸan bazÄ± kiÅŸilerin ise otomobille olay yerinden kaçtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.Polis kaçan kiÅŸileri yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±