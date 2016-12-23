ArdahanlÄ± genÃ§lerden -30 derecede benzersiz Mannequin Challenge

CansÄ±z maken gibi kÄ±pÄ±rdamadan durarak zamana meydan okuma diyerek adlandÄ±rÄ±lan "Mannequin Challenge" akÄ±mÄ±na ArdahanlÄ± genÃ§ler -30 derecede katÄ±larak, yaÅŸamÄ± zorlaÅŸtÄ±ran hava koÅŸullarÄ±yla ilgili konuÅŸtular.

DünyayÄ± saran cansÄ±z manken gibi kÄ±pÄ±rdamadan durarak meydan okuma olarak bilinen 'Mannequin Challenge' akÄ±mÄ±na Ardahan'dan Bi'Nefes tiyatro topluluÄŸu da katÄ±ldÄ±.Ardahan'da soÄŸuk hava ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yaÅŸamÄ± olumsuz etkilerken, beraberinde güzellikleri de getiriyor. Yüzeyi tamamen buz tutan Kura Nehri üzerine çÄ±kan gençler halay çekerek keyif yaptÄ±.Gençler ayrÄ±ca son günlerde popüler olan Mannequin Challenge yani 'cansÄ±z manken meydan okumasÄ±' akÄ±mÄ±na katÄ±ldÄ±. Eksi 30 derece soÄŸukta donakalan gençler Ardahan'da yaÅŸamÄ± zorlaÅŸtÄ±ran soÄŸuk havayÄ± bir nebze de olsa anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.

"SÄ°BÄ°RYA'DA BÄ°LE BÖYLE BÄ°R SOÄžUK YOK"

Bi'Nefes tiyatro topluluÄŸu üyelerinden olan Metin Alan, Sibirya'da bile böyle bir soÄŸuÄŸun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, " 'Ardahan'da yüzeyi tamamen donan Kura Nehri üzerindeyiz. Nehir dondu ama bizler de eksi 25-30 dereceyi bulan soÄŸuklarda donuyoruz. Ama biz yine de yÄ±lmadan direnerek gerçekten yaÅŸamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz Ardahan'da. Åžu an Ardahan'da gördüÄŸünüz gibi canlÄ± yaratÄ±k yok ve sadece canlÄ± yaratÄ±k olarak bizler varÄ±z. Gerçekten çok soÄŸuk ve Sibirya'da bile böyle bir soÄŸuk yok, donuyoruz. Valla yine de ne olursa olsun Ardahan'da olmaktan mutluyuz, fakat buradan devlet büyüklerimize seslenmek istiyorum? Ardahan'da ne esnaftan, ne iÅŸçiden vergi alÄ±nsÄ±n. Çünkü bizler zaten bu zor ÅŸartlar altÄ±nda yaÅŸayabiliyorsak büyük insanlarÄ±z" dedi.

"ARDAHAN BÄ°ZÄ°M Ä°ÇÄ°N CENNET MEKAN"

Bi'Nefes tiyatro topluluÄŸu üyesi UÄŸurcan Levent ise, "Ardahan'da dereler, göller ve nehirlerin hepsi tamamen dondu. Åžehir dondu, evlerde insanlar Ä±sÄ±namÄ±yor. Buz gibi havasÄ± var, çok soÄŸuk, inanÄ±lmaz bir soÄŸuk var. Resmen donuyoruz, sabah okula giderken, gelirken herkes üÅŸüyor. Eksi 40-45 derece soÄŸukta yaÅŸÄ±yoruz ama biz bu soÄŸuk memleketin sÄ±cakkanlÄ± insanlarÄ±yÄ±z. Çok mutluyuz burada olmaktan ve memleketimizi çok seviyoruz. Ardahan bizim için cennet mekan inanÄ±lmaz güzel bir yer" ifadelerini kaydetti. Afrika'dan gelen Bruce Tapiwa Tomondo ise, "Afrika'dan geldim ve orada hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± artÄ± 40 dereceyi görüyoruz. Buraya geldim Ardahan'da eksi 40 ve bazen eksi 50 derece bile oluyor ama burada mutluyum" diye konuÅŸtu