Ana Sayfa | YAÅžAM 23/12/2016 13:17

Avrasya TÃ¼neli'nde selfie Ã§ekmek yasak


DÃ¼n trafiÄŸe aÃ§Ä±lan Avrasya TÃ¼neli'nde sÄ±k sÄ±k vatandaÅŸlara Ã¶z Ã§ekim yapmanÄ±n yasak olduÄŸu anons ediliyor.

Avrasya Tüneli'nde özçekim yapmak isteyen vatandaÅŸlara anonslar yapÄ±larak tünelde durmamalarÄ± için uyarÄ±lar yapÄ±lÄ±yor.CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan açÄ±lÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸtirilen ve bu sabah itibarÄ±yla vatandaÅŸlarÄ±n hizmetine açÄ±lan Avrasya Tüneli'nde özçekim yapmak isteyen vatandaÅŸlara anonslar yapÄ±larak uyarÄ±lar yapÄ±lÄ±yor.

DURAN ARAÇLARA CEZAÄ° Ä°ÅžLEM UYGULANACAK

VatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun ilgi gösterdiÄŸi tünelde birçok kiÅŸinin durarak özçekim yapmasÄ± üzerine tünelde vatandaÅŸlara durmamalarÄ± için anonslar yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. YapÄ±lan anonslarda duran araçlaraemniyet güçleri tarafÄ±ndan cezai iÅŸlem uygulanacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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