Ana Sayfa | YAÅžAM 23/12/2016 13:42

Mersin'de etkili kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± felÃ§ etti


Mersin'in Mut ilÃ§esinde iki gÃ¼ndÃ¼r etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkilemeye devam ediyor.

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilçeye baÄŸlÄ± mahalle yollarÄ± ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Ä°lçe merkezinde ise iki gündür aralÄ±ksÄ±z yaÄŸan kar hayatÄ± olumsuz etkiledi. Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 60 santimetreyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ± kent merkezinde park halindeki bazÄ± araçlar adeta kar örtüsünden görünmedi.

TRAFÄ°K FELÇ OLDU

Özellikle ÅŸehir merkezinde kar lastiÄŸi ve zinciri takmayan trafikte seyredemedi. Yolda kalan ve yoldan çÄ±kan araçlar vatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla gidebildi. Kar birikmesine dayanamayan iÅŸ yerlerinin önünde bulunan bazÄ± gölgelikler ise göçtü.ÇatÄ±lara çÄ±kan vatandaÅŸlar biriken karlarÄ± kürekle temizledi. Sokakta karÄ±n keyfini çÄ±karan çocuklar ise kartopu oynadÄ±. Kara hasret kalan ilçe halkÄ± kardan adam yapmaktan da geri kalmadÄ±.

24 SAAT MÜCADELE ETTÄ°LER

Mahalle yollarÄ±nda mahsur kalan araçlar ise Mersin BüyükÅŸehir ve Mut Belediyesi'nce kurtarÄ±ldÄ±. Åžehir merkezinde Mersin BüyükÅŸehir ve Mut Belediyesi araçlarÄ± 24 saat yolda biriken kar temizliÄŸi ile mücadele etti.

125 KÜÇÜKBAÅž HAYVAN TELEF OLDU

2 aÄŸÄ±lÄ±n tavanÄ±nÄ±n göçmesi sonucu toplam 125 adet küçükbaÅŸ hayvan telef oldu. Okullar ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan dolayÄ± ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± için tatil edildi.

 

 

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Ä°ÅŸte yurt genelinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle tatil edilen illerdeki okullar

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