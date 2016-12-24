Ana Sayfa | YAÅžAM 24/12/2016 13:53

Annenin kapÄ±yÄ± kitleyip evde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± iki Ã§ocuÄŸu Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã¶ldÃ¼


KÃ¼tahya'da annelerinin Ã¼zerilerine kapÄ±yÄ± kitleyerek temizlik iÅŸine gitmesi nedeniyle iki kardeÅŸ yanarak can verdi.

Kütahya'nÄ±n Börekçiler Mahallesi Üçler Sokak'ta Ä°ki katlÄ± evin birinci katÄ±nda oturan ve eÅŸinden ayrÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirtilen 28 yaÅŸÄ±ndaki Döndü Yenilmez, oÄŸullarÄ± 6 yaÅŸÄ±ndaki Berat ve 3 yaÅŸÄ±ndaki Berkay'Ä±n üzerlerinden kapÄ±yÄ± kilitleyip gündelik temizlik iÅŸi için evden ayrÄ±ldÄ±.

ÇOCUKLAR EVDEYKEN YANGIN ÇIKTI

Ä°ki kardeÅŸin yalnÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ± evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YangÄ±n bitiÅŸikteki 3 eve daha sÄ±çradÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine itfaiye, 112 saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi.

Ä°KÄ° KARDEÅž YANARAK CAN VERDÄ°

Ä°tfaiye ekipleri yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almaya çalÄ±ÅŸÄ±rken, olay yerine gelen anne Döndü Yenilmez sinir krizleri geçirdi. Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri evde iki kardeÅŸin cesedini buldu. Cesedi otopsi için Kütahya DumlupÄ±nar Üniversitesi Evliya Çelebi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi morguna götürüldü. Ä°tfaiye ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalar sonucunda yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±, olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Yurt geneli hava durumu 24 AralÄ±k 2016

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bugÃ¼n yurt genelinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.


Almanya'da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¼neÅŸ enerji santral sistemini kÃ¶yÃ¼ne kurdu

Sinop'lu Kezban Karaman, Almanya'da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¼neÅŸ enerji sistemini kÃ¶yÃ¼ne kurarak, "AvrupalÄ±lar yapmÄ±ÅŸ biz niye yapmayalÄ±m" diye konuÅŸtu.


Mersin'de etkili kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± felÃ§ etti

Mersin'in Mut ilÃ§esinde iki gÃ¼ndÃ¼r etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkilemeye devam ediyor.