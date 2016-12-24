Annenin kapÄ±yÄ± kitleyip evde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± iki Ã§ocuÄŸu Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã¶ldÃ¼

KÃ¼tahya'da annelerinin Ã¼zerilerine kapÄ±yÄ± kitleyerek temizlik iÅŸine gitmesi nedeniyle iki kardeÅŸ yanarak can verdi.

Kütahya'nÄ±n Börekçiler Mahallesi Üçler Sokak'ta Ä°ki katlÄ± evin birinci katÄ±nda oturan ve eÅŸinden ayrÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirtilen 28 yaÅŸÄ±ndaki Döndü Yenilmez, oÄŸullarÄ± 6 yaÅŸÄ±ndaki Berat ve 3 yaÅŸÄ±ndaki Berkay'Ä±n üzerlerinden kapÄ±yÄ± kilitleyip gündelik temizlik iÅŸi için evden ayrÄ±ldÄ±.

ÇOCUKLAR EVDEYKEN YANGIN ÇIKTI

Ä°ki kardeÅŸin yalnÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ± evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YangÄ±n bitiÅŸikteki 3 eve daha sÄ±çradÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine itfaiye, 112 saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi.

Ä°KÄ° KARDEÅž YANARAK CAN VERDÄ°

Ä°tfaiye ekipleri yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almaya çalÄ±ÅŸÄ±rken, olay yerine gelen anne Döndü Yenilmez sinir krizleri geçirdi. Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri evde iki kardeÅŸin cesedini buldu. Cesedi otopsi için Kütahya DumlupÄ±nar Üniversitesi Evliya Çelebi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi morguna götürüldü. Ä°tfaiye ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalar sonucunda yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±, olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor.