Almanya'da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¼neÅŸ enerji santral sistemini kÃ¶yÃ¼ne kurdu

Sinop'lu Kezban Karaman, Almanya'da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¼neÅŸ enerji sistemini kÃ¶yÃ¼ne kurarak, "AvrupalÄ±lar yapmÄ±ÅŸ biz niye yapmayalÄ±m" diye konuÅŸtu.

Sinop'un Gerze ilçesine baÄŸlÄ± Gürsökü köyünde yaÅŸayan 58 yaÅŸÄ±ndaki Kezban Karaman, Almanya'da gördüÄŸü güneÅŸ enerji santral sistemini köyüne kurdu. Santralden yaz-kÄ±ÅŸ demeden verim alan Karaman devlet destek verirse projesini büyütmek istiyor.

ALMANYA'DA GÖRDÜ ÇOK ETKÄ°LENDÄ°

Gerze Gürsökü köyünde yaÅŸayan Kezban Karaman, Almanya'da yaÅŸayan ailesini ziyarete gittiÄŸinde evlerin çatÄ±larÄ±nda gördüÄŸü güneÅŸ panellerinden oldukça etkilendi ve santrali kendi köyüne kurmak için gerekli adÄ±mlarÄ± attÄ±.

26 BÄ°N LÄ°RAYA MAL OLDU, 7 YILDA KENDÄ°NÄ° AMORTÄ° EDÄ°YOR

Karaman, ilk önce Gerze Gürsökü köyündeki evinin bahçesine güneÅŸ enerji santralini yaptÄ±rmak için gerekli mercilere müracaatÄ±nÄ± yaparak çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. Prosedürün bitmesiyle güneÅŸ enerji santrali Türkiye Elektrik Kurumu, Samsun YEDAÅž ve Sinop YEDAÅž yetkilileri tarafÄ±ndan incelenerek geçici kabulü yapÄ±ldÄ± ve elektrik üretmeye baÅŸladÄ±. Hizmete giren güneÅŸ elektrik santralinin yaklaÅŸÄ±k 26 bin liraya mal olduÄŸu, ÅŸu an 3.6 KW elektrik ürettiÄŸi, sistemin 30 yÄ±la kadar yüzde 80 verim garantisiyle 7 yÄ±lda kendini amorti ettiÄŸi öÄŸrenildi.

"AVRUPALILAR YAPMIÅž BÄ°Z NÄ°YE YAPMAYALIM"

Konu hakkÄ±nda konuÅŸan Kezban Karaman, "Ben çocukluÄŸumda 7 yÄ±l Almanya'da, 18 yÄ±l Ä°stanbul'da kaldÄ±m. Onun haricinde ben köylü kadÄ±nÄ±yÄ±m, iÅŸçi emeklisiyim. Ben bunu ilk gördüÄŸüm zaman bunu AvrupalÄ±lar yapmÄ±ÅŸ biz niye yapmayalÄ±m diye düÅŸündüm. Çünkü onlar zorunu yapmÄ±ÅŸ, teknolojisini bulmuÅŸlar. Bize kolayÄ± kalmÄ±ÅŸ. Bu kolayÄ± da biz yapalÄ±m artÄ±k, yani biz Avrupa ile yarÄ±ÅŸalÄ±m bizim onlardan ne eksiÄŸimiz var dedim. Bir gün param olursa bunu yaptÄ±racaÄŸÄ±m dedim.

"DEVLET DESTEK VERÄ°RSE BÜYÜTECEÄžÄ°M"

Ä°nÅŸallah devlet destek verirse bunu büyüteceÄŸim. EÄŸer destek verilirse 19 olan panel sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ±m. Bu, ucuz, dumanÄ±, kokusu olmayan saÄŸlÄ±klÄ± bir sistem. Her vatandaÅŸÄ±n yapabileceÄŸi bir ÅŸey. ArtÄ±k biz de AvrupalÄ± olalÄ±m, onlarla yarÄ±ÅŸalÄ±m. 1977'de Gerze'de ilk bayan ÅŸoför bendim. Ben ÅŸimdi pek kullanamÄ±yorum ama kadÄ±nlar hep ÅŸoförlük yapÄ±yorlar. Åžimdi ben baÅŸladÄ±m, inÅŸallah bütün kadÄ±nlar gelecek ve yapacaklar. Bir de ileride rüzgar enerji santrali yapmak istiyorum." dedi.