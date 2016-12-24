Ana Sayfa | YAÅžAM 24/12/2016 14:56

Yurt geneli hava durumu 24 AralÄ±k 2016


Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bugÃ¼n yurt genelinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.

24 AralÄ±k Cumartesi yurt genelinde hava durumu: Yurdun büyük kÄ±smÄ±nda bulutlanma ve yaÄŸÄ±ÅŸlar var. Akdeniz, Ä°ç Anadolu, Marmara, Karadeniz, DoÄŸu Anadolu, GüneydoÄŸu çoÄŸunlukla kapalÄ± ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±. Ä°ç bölgelerde yaÄŸÄ±ÅŸlar kar ÅŸeklinde kendini gösteriyor. Ä°ç Anadolu'da dar bir alanda, Konya dolaylarÄ±nda kar olacak. DoÄŸu Anadolu'da Kars, Erzurum, Ardahan, Bitlis, Van dolaylarÄ±, Hakkari çevreleri kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±. Pazar gününe yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸu kesmiÅŸ olacak, ancak yine parçalÄ± bulutlar yoÄŸunlaÅŸacak. SÄ±caklÄ±klar birkaç derece yükselse de normalin altÄ±nda hatta hayli altÄ±nda seyrediyor. Rüzgar Marmara ve Ege'de poyrazdan kuvvetli. Marmara'nÄ±n Karadeniz KÄ±yÄ±larÄ±nda beÅŸ kuvvetine kadar rüzgarÄ±n hÄ±zÄ± çÄ±kabilecek.

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