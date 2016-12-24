Canan Karatay uyardÄ± DolandÄ±rÄ±lÄ±yorsunuz

"KadÄ±nca SÃ¶yleÅŸi" programÄ±na katÄ±lan Prof. Dr. Canan Karatay, insanlarÄ±n doÄŸru beslenmediÄŸini sÃ¶yleyerek, "dolandÄ±rÄ±lÄ±yorsunuz, dikkat edin" dedi.

Kartal Belediyesi tarafÄ±ndan düzenlenen "KadÄ±nca SöyleÅŸi" programÄ±nda konuÅŸan ünlü Prof. Dr. Canan Karatay, insanlarÄ±n doÄŸru beslenmediÄŸini belirterek, "Ben 2013 yÄ±lÄ±nda 70 yaÅŸÄ±mda bir kere dolandÄ±rÄ±ldÄ±m. Ama sizler her daim dolandÄ±rÄ±lÄ±yorsunuz. Onun için bir kere endüstrinin size çocuklarÄ±nÄ±za sunduÄŸu en lezzetli denilen yiyeceklerin hiç biri hakiki besin deÄŸil. FabrikanÄ±n ürettiÄŸi hiçbir ÅŸey doÄŸanÄ±n ürettiÄŸi bir ÅŸeyle eÅŸit olamaz. Buna ilaç da dahil her türlü besin de dahil" dedi.

KARTALLILARIN SORULARINI YANITLADI

Kartal Belediyesi tarafÄ±ndan düzenlenen "KadÄ±nca SöyleÅŸi" programÄ±na konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lan Ä°ç HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji Profesörü Canan Karatay, bitkilerle tedavi konusunda tecrübeli isim Fitoterapi UzmanÄ± Dr. Ümit AktaÅŸ, Diyetisyen Dr. Nilay Keçeci, Prof. Dr. Hilal Mocan, Suna Dumankaya ve Sosyal Güvenlik UzmanÄ± Ali Tezel, KartallÄ±larÄ± merak ettiÄŸi bir çok konuda bilgilendirdi. Kartal Belediyesi tarafÄ±ndan UÄŸur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa ilgi oldukça fazla olurken programÄ±n moderatörlüÄŸünü Sibel ÇakÄ± ve Burçin ÅžimÅŸek yaptÄ±.

DOÄžRU BESLENMÄ°YORUZ

Programda söz alan iç hastalÄ±klar ve kardiyoloji uzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, saÄŸlÄ±klÄ± beslenme konusunda önemli bir noktaya dikkat çekti. Ä°nsanlarÄ±n endüstri firmalarÄ± tarafÄ±ndan dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Canan Karatay, "DoÄŸru beslenmiyoruz. Ben 2013 yÄ±lÄ±nda 70 yaÅŸÄ±mda bir kere dolandÄ±rÄ±ldÄ±m. Ama sizler her daim dolandÄ±rÄ±lÄ±yorsunuz. Onun için bir kere endüstrinin size çocuklarÄ±nÄ±za sunduÄŸu en lezzetli denilen yiyeceklerin hiç biri hakiki besin deÄŸil. FabrikanÄ±n ürettiÄŸi hiçbir ÅŸey doÄŸanÄ±n ürettiÄŸi bir ÅŸeyle eÅŸit olamaz. Buna ilaç da dahil her türlü besin de dahil. Fabrikada üretilen pakete giren ambalaj yapÄ±lan her türlü besinin içinde vücudumuzun ihtiyacÄ± olan gerekli hiçbir ana öÄŸün yok. Hakiki protein, saÄŸlÄ±klÄ± yaÄŸ ve saÄŸlÄ±klÄ± karbonhidrat yok. Hepsi tatlandÄ±rÄ±cÄ±larla katkÄ±lÄ± kimyasallarla hepimizi oltaya getirmekle programlanmÄ±ÅŸ. Fabrikalar bizim çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n hamilelerimizin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmek için kurulmamÄ±ÅŸtÄ±r. Sanki halkÄ±mÄ±zÄ±n ve bizim saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyorlarmÄ±ÅŸ gibi algÄ± yaratÄ±lÄ±yor. Herkes 1960'lardan beri endüstri için kendi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan oluyor" dedi.

NORMAL DOÄžUM

KadÄ±nlara normal yolla doÄŸum yapmalarÄ±nÄ± sezaryenle doÄŸumdan uzak durmalarÄ± gerektiÄŸini anlatan Prof. Dr. Hilal Mocan ise "Anne gebelik sürecinde bebeÄŸini besliyor. DoÄŸum bizim için çok önemli. DoÄŸumun mutlaka normal bir doÄŸum vajinal bir doÄŸum olmasÄ±nÄ± istiyoruz. Bebek annenin vajinal kanalÄ±ndan doÄŸarsa daha saÄŸlÄ±klÄ± bir baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemine kavuÅŸuyor. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda sezaryenle doÄŸan çocuklarÄ±n aÄŸÄ±zlarÄ±na annenin vajinal sürüntüsü sürüldüÄŸünde baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±kta daha etkili yöntem olduÄŸunu görüyoruz" ifadelerini kullandÄ±.Bitkilerle tedavi konusunda Türkiye'nin en tecrübeli ismi Fitoterapi UzmanÄ± Dr. Ümit AktaÅŸ ise, "Biz zaten ilaçsÄ±z yaÅŸamayÄ± ispatladÄ±k. Ä°nsanoÄŸlu 200 bin yÄ±l boyunca ilaçlara ihtiyacÄ± olmadan da yaÅŸanabileceÄŸini gösterdi. AsÄ±l kendisini ispat edememiÅŸ olan ilaçlÄ± yaÅŸamdÄ±r" dedi.

KÄ°ÅžÄ°YE ÖZEL DÄ°YET

Herkese kendi fizyolojik özelliklerine göre diyet listesi hazÄ±rlanmasÄ± gerektiÄŸine dikkat çeken Diyetisyen Dr. Nilay Keçeci, "Herkesin belli bir boyu, yaÅŸÄ± belli bir genetik özellikleri var. Bunlara uygun diyet reçeteleri yazÄ±lmasÄ± lazÄ±m. herkes aynÄ± tip diyet reçetesini kullanamaz. Herkesin aynÄ± tip reçeteyi kullanmasÄ± bizim için olasÄ± deÄŸil. Herkese kendi fiziksel özelliklerine göre diyet listesinin yazÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Biz kiÅŸiye özel diyet listesinin uygulanmasÄ±nÄ± öneriyoruz" diye konuÅŸtu.Programda Suna Dumankaya ile sosyal güvenlik uzmanÄ± Ali Tezer de katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.