Ana Sayfa | YAÅžAM 24/12/2016 19:56

Cami imamÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 9 kilo esrar Ã§Ä±ktÄ±


Antalya'da polis ekipleri cami imanÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilde 9 kilo esrar buldu.

Antalya'nÄ±n KonyaaltÄ± Ä°lçesinde polis, dün uyuÅŸturucu sevkiyatÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± alan polis harekete geçti.Teknik ve fiziki takip baÅŸlatan ekipler, içinde bir kiÅŸinin bulunduÄŸu otomobili, saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda durdurdu.Araçta inceleme yapan ekipler, gizli bölmelerde 9 kilo esrar buldu.

2 AY ÖNCE ATANMIÅž

GözaltÄ±na alÄ±nan sürücü C.L.’nin HisarçandÄ±r mahallesindeki bir caminin imamÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. 2 ay önce mahalle camisine atandÄ±ÄŸÄ± belirlenen C.L., saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan sorgusu yapÄ±lmak üzere Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucuyla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü’ne teslim edildi.

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Ä°nÅŸaat kanalizasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼k sonucu 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Bursa'da bir inÅŸaatÄ±n kanalizasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼k sebebiyle 1 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± yitirdi.


Canan Karatay uyardÄ± DolandÄ±rÄ±lÄ±yorsunuz

"KadÄ±nca SÃ¶yleÅŸi" programÄ±na katÄ±lan Prof. Dr. Canan Karatay, insanlarÄ±n doÄŸru beslenmediÄŸini sÃ¶yleyerek, "dolandÄ±rÄ±lÄ±yorsunuz, dikkat edin" dedi.


Yurt geneli hava durumu 24 AralÄ±k 2016

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bugÃ¼n yurt genelinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.