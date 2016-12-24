Cami imamÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 9 kilo esrar Ã§Ä±ktÄ±

Antalya'da polis ekipleri cami imanÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilde 9 kilo esrar buldu.
Antalya'nÄ±n KonyaaltÄ± Ä°lçesinde polis, dün uyuÅŸturucu sevkiyatÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± alan polis harekete geçti.Teknik ve fiziki takip baÅŸlatan ekipler, içinde bir kiÅŸinin bulunduÄŸu otomobili, saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda durdurdu.Araçta inceleme yapan ekipler, gizli bölmelerde 9 kilo esrar buldu.
2 AY ÖNCE ATANMIÅž
GözaltÄ±na alÄ±nan sürücü C.L.’nin HisarçandÄ±r mahallesindeki bir caminin imamÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. 2 ay önce mahalle camisine atandÄ±ÄŸÄ± belirlenen C.L., saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan sorgusu yapÄ±lmak üzere Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucuyla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü’ne teslim edildi.