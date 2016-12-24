Ana Sayfa | YAÅžAM 24/12/2016 20:03

Ä°nÅŸaat kanalizasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼k sonucu 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼


Bursa'da bir inÅŸaatÄ±n kanalizasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼k sebebiyle 1 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± yitirdi.

Bursa'nÄ±n merkez Nilüfer ilçesi  ErtuÄŸrul Mahallesi'nde yapÄ±mÄ± devam eden 7 katlÄ± adliye lojmanlarÄ±nÄ±n kanalizasyon çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluÅŸtu.Çevredekiler, bu sÄ±rada bir iÅŸçinin göçük altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, yaklaÅŸÄ±k bir saat süren çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan göçük altÄ±ndaki Mustafa Bay'Ä±n (44) cesedine ulaÅŸtÄ±.Olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor.

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