Mardin'de sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ± yapan 2 ÅŸahÄ±s gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Mardin'de sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen yapÄ±lan arama sonucunda 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Mardin ValiliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile PKK terör örgütü propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 2 ÅŸahsa ait 2 ayrÄ± evde yapÄ±lan arama sonucunda 2 ÅŸahÄ±s Savur Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.
MÜHÄ°MMAT VE DÖKÜMAN BULUNDU
YapÄ±lan arama sonucunda FETÖ terör örgütüne ait 5 cd, 34 adet çeÅŸitli fotolarÄ±n olduÄŸu cd, 1 ruhsatsÄ±z av tüfeÄŸi, 46 av tüfeÄŸi fiÅŸeÄŸi, 54 kuru sÄ±kÄ± fiÅŸeÄŸi, baÅŸkasÄ±na ait eski tarihli korucu kimliÄŸi, örgütsel kitap ve doküman, 1 diz üstü bilgisayar, 4 bilgisayar kasasÄ±, 1 harici hard disk, Savur Belediyesi çalÄ±ÅŸanÄ± olduÄŸunu gösteren seminer katÄ±lÄ±m kartÄ± ve 1 adet boÅŸ ak-47 fiÅŸeÄŸi bulunmuÅŸtur" denildi.