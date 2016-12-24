Ana Sayfa | YAÅžAM 24/12/2016 21:01

Mardin'de sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ± yapan 2 ÅŸahÄ±s gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


Mardin'de sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen yapÄ±lan arama sonucunda 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Mardin ValiliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile PKK terör örgütü propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 2 ÅŸahsa ait 2 ayrÄ± evde yapÄ±lan arama sonucunda 2 ÅŸahÄ±s Savur Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

MÜHÄ°MMAT VE DÖKÜMAN BULUNDU

YapÄ±lan arama sonucunda FETÖ terör örgütüne ait 5 cd, 34 adet çeÅŸitli fotolarÄ±n olduÄŸu cd, 1 ruhsatsÄ±z av tüfeÄŸi, 46 av tüfeÄŸi fiÅŸeÄŸi, 54 kuru sÄ±kÄ± fiÅŸeÄŸi, baÅŸkasÄ±na ait eski tarihli korucu kimliÄŸi, örgütsel kitap ve doküman, 1 diz üstü bilgisayar, 4 bilgisayar kasasÄ±, 1 harici hard disk, Savur Belediyesi çalÄ±ÅŸanÄ± olduÄŸunu gösteren seminer katÄ±lÄ±m kartÄ± ve 1 adet boÅŸ ak-47 fiÅŸeÄŸi bulunmuÅŸtur" denildi.

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Ä°nÅŸaat kanalizasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼k sonucu 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

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Canan Karatay uyardÄ± DolandÄ±rÄ±lÄ±yorsunuz

"KadÄ±nca SÃ¶yleÅŸi" programÄ±na katÄ±lan Prof. Dr. Canan Karatay, insanlarÄ±n doÄŸru beslenmediÄŸini sÃ¶yleyerek, "dolandÄ±rÄ±lÄ±yorsunuz, dikkat edin" dedi.