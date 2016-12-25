Meteoroloji o 2 ili kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± iÃ§in uyardÄ±

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Akdeniz BÃ¶lgesi'nin yÃ¼ksek kesimleri ile Konya ve Karaman Ã§evrelerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± olacaÄŸÄ± bildirildi.

Meteoroloji'den yapÄ±lan açÄ±klamada, yoÄŸun kar nedeniyle çÄ±ÄŸ tehlikesi, buzlanma ve don olayÄ± gibi oluÅŸmasÄ± muhtemel risklere karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunularak, ÅŸöyle denildi: "YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, 26.12.2016 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, KahramanmaraÅŸ ve Adana'nÄ±n 900 metre rakÄ±m üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.

"DÄ°KKATLÄ° VE TEDBÄ°RLÄ° OLUNMALI"

Kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n SalÄ± günü öÄŸle saatlerinde etkisini kaybedeceÄŸi tahmin ediliyor. GeçtiÄŸimiz hafta ekstrem kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgede, yeni kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±yla birlikte, ulaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eÄŸimli bölgelerde çÄ±ÄŸ tehlikesi, çatÄ± çökmesi gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r."