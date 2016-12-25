Konya'da komÅŸu kazasÄ± 1'i polis 7 kiÅŸi yaralÄ±

Konya'da komÅŸular arasÄ±nda Ã§Ä±kan taÅŸlÄ±, bÄ±Ã§aklÄ± ve sopalÄ± saldÄ±rÄ±da 1'i polis 7 kiÅŸi yaralandÄ±.

Olay, ilçeye baÄŸlÄ± KozanlÄ± Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarÄ±nda daha önceden husumet bulunan iki komÅŸu arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n büyümesi ile çÄ±kan kavgada taraflar birbirlerine sopa, taÅŸ, bÄ±çak ve tornavidayla saldÄ±rdÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kavgaya müdahale ederek taraflarÄ± güçlükle ayÄ±rdÄ±. Ä°fadeleri alÄ±nmak üzere karakola götürülen taraflarÄ±n burada da ettiÄŸi kavgaya yine jandarma tarafÄ±ndan müdahale edildi.

POLÄ°S MEMURLARINDAN BÄ°RÄ° YARALANDI

ÇÄ±kan kavgada her iki taraftan Ö.C., Ö.C., R.C., M.K., D.K. ve K.K. yaralandÄ±. YaralÄ±lar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. YaralÄ±larÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yine karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen taraflar, bu kez de acil servis önünde kavgaya tutuÅŸtu. Kavgaya karÄ±ÅŸan taraflara hastanede bulunan polis ve jandarma tarafÄ±ndan müdahalede bulunuldu. YaÅŸanan arbede sÄ±rasÄ±nda polis memurlarÄ±ndan T.Ö. elinden bÄ±çakla yaralandÄ±. Hastaneye takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar biber gazÄ± sÄ±kÄ±larak etkisiz hale getirildi. Olaya karÄ±ÅŸan çok sayÄ±da ÅŸüpheli, elleri kelepçelendikten sonra ifadeleri alÄ±nmak üzere polis merkezine götürüldü.