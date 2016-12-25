PakistanlÄ± genÃ§lere 12 gÃ¼n boyunca iÅŸkence edip fidye isteyen ÅŸÃ¼pheliler yakalandÄ±

PakistanlÄ± 3 genci kaÃ§Ä±ran ÅŸÃ¼pheliler 12 gÃ¼n boyunca her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸkenceye maruz kaldÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kayÄ±p mÃ¼racaatÄ±nÄ± yapan Muhammad Shahbazj. Q. videolarÄ± polise teslim edince geniÅŸ Ã¶lÃ§ekli bir operasyon baÅŸlatÄ±larak ÅŸÃ¼pheliler yakalandÄ±.

Pakistan uyruklu 3 genci kaçÄ±rarak, iÅŸkence yaparken çektikleri videolarÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan ailelerine göndererek fidye isteyen ÅŸüpheliler yakalandÄ±.12 gün boyunca zorla tutulan ve türlü iÅŸkencelere maruz kalan Pakistan uyruklu gençler, polis tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±ktan sonra hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Poliste iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸüpheliler tutuklandÄ±.

ÖNCE KAYIP OLARAK ARANDILAR

Ä°stanbul'da polise baÅŸvuran Pakistan uyruklu Muhammad Shahbaz j, Q.(25), TekirdaÄŸ'dan çalÄ±ÅŸmak için geldiklerini ancak yanÄ±nda bulunan 3 arkadaÅŸÄ±nÄ±n ev aramaya gittikten sonra esrarengiz bir ÅŸekilde ortadan kaybolduÄŸunu söyleyerek yardÄ±m istedi. BaÄŸcÄ±lar ilçe Emniyet MüdürlüÄŸü'ne yapÄ±lan müracaat üzerine polis önce gençleri kayÄ±p olarak ararken, gençlerin ailesinin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gönderdiÄŸi bir video soruÅŸturmanÄ±n seyrini deÄŸiÅŸtirdi.

Ä°ÅžKENCE VÄ°DEOLARI ORTAYA ÇIKINCA POLÄ°S ALARMA GEÇTÄ°

ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kayÄ±p müracaatÄ±nÄ± yapan Muhammad Shahbazj. Q., bir kez daha polise gelerek kayÄ±p gençlerin ailesinin gönderdiÄŸi videolarÄ± polise teslim etti. Videolarda kayÄ±p gençlerin elleri ve ayaklarÄ±nÄ±n baÄŸlanarak iÅŸkence yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve ailelerden 50'ÅŸer bin lira fidye istendiÄŸi görüldü. Bu geliÅŸme üzerine Gasp Büro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada kaçÄ±rÄ±lan gençleri bulmak için yaralÄ± olma ihtimalleri de gözönüne alÄ±narak adeta zamana karÅŸÄ± bir yarÄ±ÅŸ baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bahçelievler bölgesinde zorla tutulduklarÄ± öÄŸrenilen gençleri bulmak için 3 gün içinde onlarca adrese baskÄ±n yapÄ±ldÄ±. Sonunda SoÄŸanlÄ± Mahallesi'nde bir depoya yapÄ±lan baskÄ±nda gençlere ulaÅŸÄ±ldÄ±.

12 GÜN SONRA Ä°ÅžKENCEDEN KURTULDULAR

Polisin gece yarÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±nda kaçÄ±rÄ±lan Ali Shah(24) , Solat A.(32) ile Vakkar A.(30)'Ä± elleri, ayaklarÄ± baÄŸlÄ±, yüzleri bantla sarÄ±lmÄ±ÅŸ bir halde bulunarak kurtarÄ±ldÄ±. BaskÄ±n sonrasÄ±nda gençlerin baÅŸÄ±nda bekleyen 6 kiÅŸi ile bunlarla baÄŸlantÄ±lÄ± Afganistan uyruklu 2 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. KurtarÄ±lan Pakistan'lÄ± gençler çaÄŸÄ±rÄ±lan ambulanslarla hastaneye gönderildi. Günlerce iÅŸkence gördükleri tespit edilen gençlerin vücutlarÄ±nda çok sayÄ±da bÄ±çak yarasÄ± ve sigara söndürme izinin bulunduÄŸu belirtildi.Gasp Büro AmirliÄŸi'nde sorgulanan ÅŸüphelilerin TekirdaÄŸ'dan çalÄ±ÅŸmak için geldikleri Pakistan uyruklu gençlerle tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ev ve iÅŸyeri bulma vaadleriyle kandÄ±rÄ±p sözde dostluk kurduklarÄ± tespit edildi. Åžüphelilerin, PakistanlÄ± gençleri ev gösterme bahanesiyle kandÄ±rarak götürdükleri depoda el ve ayaklarÄ±nÄ± baÄŸladÄ±klarÄ± daha sonra iÅŸkence yaptÄ±klarÄ± tespit edildi. Åžüpheliler Mohammet S.(18), Mohammet S.(24), Abdullah C.(20), Muhammet T.(20), Ansan K.(23), Marsullah S.(20), Fesik K.(20) ve Semi K.(23) iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye gönderildi. Åžüpheliler çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.Pakistan uyruklu 3 genci kaçÄ±rarak, iÅŸkence yaparken çektikleri videolarÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan ailelerine göndererek fidye isteyen ÅŸüpheliler yakalandÄ±.12 gün boyunca zorla tutulan ve türlü iÅŸkencelere maruz kalan Pakistan uyruklu gençler, polis tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±ktan sonra hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Poliste iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸüpheliler tutuklandÄ±.